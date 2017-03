SGL-Kreisläufer trifft auf künftigen Verein

Dustin Thöne verlässt den Langenfelder Handball-Drittligisten im Sommer in Richtung Longerich. Ratingen trifft auf Eintracht Hagen.

Ratingen/Langenfeld. Der Kapitän bleibt an Bord. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass Ben Schütte sich entschieden hat, noch ein letztes Jahr bei uns dran zu hängen“, sagt Bastian Schlierkamp über den Linksaußen und aktuellen Kapitän der SG Ratingen. Es ist eine weitere Personalie, die Schlierkamp für das Löwenrudel in der kommenden Saison abhaken kann. Denn der Neuanfang in der Nordrheinliga benötigt eine Menge Planung – und die SG irgendwie auch ein neues Gesicht. „Es ist ja klar, dass wir was ändern müssen“, sagt Schlierkamp.

Sowohl hinsichtlich des neuen Trainers, der Spielertrainer Simon Breuer entlasten soll, als auch des zweiten Torwarts neben David Ferne führen die SG-Verantwortlichen derzeit Gespräche mit aussichtsreichen Kandidaten. Mit Kai Funke gibt es bereits einen neuen Kreisläufer, unklar ist, wer der zweite wird. Bislang spielt Bastien Arnaud neben Sebastian Bartmann, der aber nach der Saison gehen wird. Ob Nikolai Lenz und Johann Oesterwind – Verträge laufen aus– ist ebenso unklar.

Doch noch ist die aktuelle Saison nicht vorbei: Die SG muss noch siebenmal in der Dritten Liga antreten, bevor der Gang nach unten ansteht. Bereits gestern Abend ging es zum Tabellenzweiten Eintracht Hagen (Ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest). asch

Die SG Langenfeld erwartet eine weitere unlösbare Aufgabe

Für die Handballer der SG Langenfeld gibt es keine normalen Spiele in der Dritten Liga. Jede einzelne Partie ist was Besonderes – weil die Mannschaft nach dem Aufstieg einen sportlichen Quantensprung vollziehen musste, ohne dass sie personell besonders verstärkt worden wäre. Kurzum: Der Klassen-Neuling ist immer der Außenseiter. Und weil sich in den vergangenen Wochen die Anzeichen mehren, dass es im großen Abenteuer vielleicht doch kein Happy End gibt, werden die restlichen sieben Auftritte in dieser Saison gefühlt eher noch intensiver.

Das gilt damit auch für die Aufgabe heute Abend (18 Uhr) beim Tabellendritten Longericher SC, die den Abschluss einer Reihe fast unlösbarer Missionen bildet – nach dem 25:30 gegen den Vierten TSV Bayer Dormagen, dem 24:35 beim Zweiten VfL Eintracht Hagen und dem 27:34 gegen den Ersten Neusser HV. Eine außergewöhnliche Partie wird es für den SGL-Kreisläufer und früheren Longericher Dustin Thöne, der ab dem Sommer wechseln wird – nach Longerich. mid

