Der Regionalligist verlor bei der bisher punktlosen HSG Neuss/Düsseldorf II. In der Oberliga siegte Mettmann im Derby gegen ein schwaches Lintorfer Team.

Kreis Mettmann. Schon in den vergangenen Wochen hatten die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld keine Glanzleistungen abgeliefert. Trotzdem konnten sie die ersten drei Saisonspiele für sich entscheiden. Nun reiste die Mannschaft von Trainer Jurek Tomasik als klarer Favorit zum bisher punktlosen Schlusslicht HSG Neuss/Düsseldorf II – und wurde ihrer Rolle überhaupt nicht gerecht. Entsprechend handelte sich das Team mit dem beim 23:26 (13:12) die erste Niederlage ein. Anfangs deutete wenig auf die spätere Pleite hin, weil die SGL den Ball gut laufen ließ und sich zahlreiche Torchancen erarbeitete, doch schon zur Pause steckte offenbar Sand im Getriebe. Im zweiten Durchgang erarbeiteten sich die Gäste viel zu wenige Möglichkeiten. Nach dem Ausgleich (14:14/37.) wirkte Neuss wesentlich zielstrebiger, bejubelte eine knappe Führung und brachte diese letztlich über die Zeit. fas

Mettmanner Handballerinnen unterliegen Bergischen Panthern

Trotz verbesserten Auftritts blieben die Handballerinnen von Mettmann-Sport vorerst der Punktelieferant der Oberliga. Nach Rheinhausen und Wipperfürth verhalf das Team von Steffi Veermann nun auch den Bergischen Panthern, die bisher drei Niederlagen auf dem Konto hatten, zu den ersten Zählern und verlor mit 23:28 (11:11). Die Trainerin versuchte nach dem 21:23 (54.) alles und ließ die letzten Minuten sogar offen decken – vergebens. Während die Mettmannerinnen sich im Laufe der Partie gegen die robuste Gästeabwehr jedes Tor hart erarbeiten mussten, waren die Gastgeberinnen selbst in der Deckung noch zu zaghaft. erd

TV Angermund findet nach der Pause nicht mehr in die Spur

In der Halbzeitpause des Oberliga-Auswärtsspiels des TV Angermund beim TV Oppum freute sich der Ratinger Anhang noch über eine knappe 13:12-Führung. Die Hoffnungen der Fans auf einen Sieg sollten sich nicht erfüllen. Der TV Oppum legte einen gewaltigen Zwischenspurt ein (20:15/ 42.) und gewann souverän mit 29:22. Damit bleiben die Linksrheinischen auch nach diesem vierten Spieltag verlustpunktfrei und demonstrierten klar, dabei sein zu wollen im Kampf um den Meistertitel. wm

Mettmann-Sport zeigt Lintorf im Derby die Grenzen auf

Ob am Ende die Erfahrung von Mettmann-Sport oder die fehlende Kraft des TuS Lintorf das Oberliga-Derby entschied? Letztlich traf wohl beides zu. Es war deutlich zu sehen, dass die Mettmanner Handballer ihren Verjüngungsprozess offensichtlich cleverer angegangen sind als die Lintorfer, die zudem mit nur neun Feldspielern einfach über zu wenig Personal verfügen und sich in der Kreisstadt eine 25:31 (16:16)-Niederlage einhandelten. Zu Beginn überrumpelte das Team von Christian Beckers die Hausherren förmlich, führte nach zehn Minuten mit 5:1. Doch die Mettmanner kämpften sich vor mehr als 300 Zuschauern langsam wieder in die Partie hinein, wurden von Minute zu Minute stabiler in der Defensive (9:13/23.) und erkämpften sich das 13:13 (26.). Damit war ME-Sport wieder im Rennen. Während die Lintorfer nach der Pause verunsichert wirkten, lief das Mettmanner Spiel nun wie am Schnürchen. Als ME-Sport mit 27:20 (50.) führte, war das Derby bereits entschieden. erd