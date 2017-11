Der Handball-Regionalligist muss gegen Homberg auf mehrere Routiniers verzichten. Die SG Langenfeld ist Favorit gegen TuSEM.

Ratingen/Langenfeld. Dass die SG Langenfeld ihre Mannschaft zu dieser Saison stark verjüngt hat, lässt sich auch am erfahrenen Vinzenz Preissegger festmachen. Obwohl sich der Kapitän mit 29 Jahren im besten Handballer-Alter befindet, ist er der älteste Spieler im Team des Regionalligisten. „So kann es laufen“, sagt der Linksaußen lachend, ehe er etwas ernster betont: „Aber der Umbruch des Sommers war nötig.“ Nach dem Abstieg aus der Dritten Liga stießen sieben neue Spieler zur Langenfelder Mannschaft. „Wir mussten uns alle aneinander gewöhnen“, gibt Preissegger offen zu. Mittlerweile habe sich die Truppe aber gefunden. Die jungen Neuzugänge würden frischen Wind zu den Grün-Weißen bringen, sagt der Handballer.

Acht Siege aus neun Spielen sind der beeindruckende Beleg für den derzeitigen Lauf der Langenfelder. „So einen guten Start hätten wir uns nicht erträumen können“, betont der Rechtshänder. Zu Saisonbeginn lief es spielerisch nach Meinung des Spielführers noch nicht 100-prozentig rund. „Einige Spiele hätten wir mit Blick auf unsere Leistung sicherlich auch verlieren können“, sagt Preissegger, „da hatten wir etwas Glück.“ Der Linksaußen macht zugleich eine geschlossene Mannschaftsleistung für den derzeitigen Erfolg verantwortlich. Preissegger: „Wir treten als Team auf. Wichtig ist, dass die Neuen viel Motivation mitbringen.“

Auch Trainer Jurek Tomasik habe andere Ansätze als sein Vorgänger Dennis Werkmeister, dessen Amt er zum Saisonbeginn übernahm. Der ehemalige polnische Nationalspieler ist der vierte Coach unter dem der Langenfelder Kapitän spielt. „Jeder Trainer ist anders. Wir spielen in dieser Saison zum Beispiel deutlich mehr über die Breite und versuchen, unser gesamtes Spiel individueller zu machen“, sagt Preissegger.

Aufgrund des überzeugenden Starts gehen die „Wild Boys“ am Sonntag (20 Uhr) bei TuSEM Essen II als Favorit in die Begegnung. Dass sie keinen Gegner unterschätzen dürfen, zeigte die bisher einzige Pleite gegen den damals Tabellenletzten HSG Neuss/Düsseldorf II (23:26). Daher werde die Mannschaft auch die auf Platz zwölf liegenden Essener ernst nehmen, betont der erfahrenste SGL-Spieler. mol

SGR-Trainer Khalid Khan gehen die erfahrenen Spieler aus

Handball ist ein ziemlich intensiver Sport. Verletzungen sind – bei so viel Körperkontakt – an der Tagesordnung. Marcel Müller von der SG Ratingen hat diese Saison in der Regionalliga bislang ganz gut überstanden. Verletzt hat er sich ausgerechnet an seinem freien Tag. Ein Freizeitunfall. Sein Trainer Khalid Khan ist so gar nicht nach Lachen zumute. Denn vor dem Duell gegen den VfB Homberg (heute, 18 Uhr) an der Gothaer Straße gehen ihm die Routiniers aus. „Ace Jonovski war die ganze Woche krank, er hat eine hartnäckige Grippe. Ich habe noch keine Ahnung, ob er spielen kann“, sagt Khan. „Simon Breuer und Carsten Jacobs sind zudem angeschlagen.“ Heißt: Mit Müller (definitiv) sowie Breuer und Jonovski (Einsatz fraglich) würden dreiviertel der älteren Spieler ausfallen. Bleibt – im schlimmsten Fall – Ben Schütte als einzig verbliebener erfahrener Akteur.

Die Liste der Problemfälle lässt sich jedoch fortführen. Dominik Jung war die gesamte Woche verhindert und konnte nicht trainieren, auch Marc Steppke, der häufiger aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wird, hat sich verletzt. „Wir konnten unter der Woche überhaupt nicht vernünftig trainieren“, sagt Khan. „Allerdings will ich nicht jammern. Ich wollte mit einem kleinen Kader arbeiten, das ist dann der Preis, den man manchmal dafür zahlt.“

Zumal der Coach auch den verbliebenen Spielern durchaus etwas zutraut. „Das letzte Spiel gegen Aldekerk hat mich beeindruckt“, sagt er. „Da sind wir von fast tot noch einmal zurückgekommen.“ Um zu gewinnen, wird gegen Homberg wohl eine gute Leistung notwendig sein. Der Tabellenachte trotzte am vergangenen Wochenende dem Spitzenreiter aus Bonn ein 26:26 ab – trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands von 4:14. asch