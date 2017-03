SG Ratingen zeigt couragierte Leistung

Handball-Drittligist verlor unglücklich gegen Dormagen.

Ratingen. Die Pause war erst ein paar Minuten vorbei, da rieb sich ein Großteil der 308 Zuschauer an der Gothaer Straße verwundert die Augen. Eine Führung? Für die SG Ratingen? Nach der Halbzeit? Gefühlt hatte es das Monate nicht mehr gegeben – doch ausgerechnet gegen den Tabellenfünften Bayer Dormagen war das Löwenrudel auf Siegeskurs. Dass es am Ende bei der 31:34-Pleite doch nicht reichte, lag an eigenem Unvermögen.

„Wenn wir viele Spiele so gestaltet hätten wie heute, hätten wir sicherlich deutlich mehr Punkte geholt“, sagte Spielertrainer Simon Breuer. „Aber das ist ja auch einfach gesagt – am Ende haben wir nämlich mehr Fehler gemacht als Dormagen. Und das gehört eben auch dazu. Und das hat auch mit Qualität zu tun. In der zweiten Hälfte haben wir geführt und dann drei Bälle weggeworfen, in der Schlussphase haben wir den Außen dreimal frei einlaufen lassen. Wenn du ein Spiel gewinnen willst, darf das nicht passieren.“ Dabei startete das Löwenrudel eigentlich wie üblich in die Partie: richtig schlecht. Die ersten Würfe wurden allesamt freistehend vergeben, nach acht Minuten stand es 2:6. Die SG kämpfte sich zwar immer wieder heran, so zum 11:12 – und schenkte in der Folge den Ball mehrfach her.

Erst kurz vor der Pause gelang noch eine Aufholjagd mit der Krönung des Ausgleichs drei Sekunden vor der Sirene. Eine verdiente Belohnung für eine starke Leistung: David Ferne im Tor zeigte sich endlich einmal als toller Rückhalt, die Deckung war extrem sattelfest – nur vorne wurde einfach zu viel verworfen. Direkt nach der Pause gelang die Führung, das Spiel stand auf der Kippe, als Ratingen 19:18 führte und in doppelter Überzahl agieren durfte – doch hier kippte das Spiel zugunsten der Gäste. Mit zwei Spielern weniger auf der Platte gelang Dormagen der Ausgleich, Ben Schütte und Dominic Kasal legten zwar noch zum 21:19 vor, doch einfachste Ballverluste brachten Dormagen wieder 22:21 in Front – der mentale Knackpunkt in der engen Partie. Nun rannten die Ratinger immer hinterher, schafften höchstens noch den Ausgleich. Bei 27:28 sorgten Wechselfehler für die Entscheidung – Ratingen kassierten zwei Treffer ins leere Tor.

