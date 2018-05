Mit Skopje gewann der Mazedonier die Champions League.

Ratingen. Das ist tatsächlich ein Transfer-Hammer: Die SG Ratingen verpflichtet einen amtierenden Champions-League-Sieger! Denn im Tor des Löwenrudels steht in der kommenden Saison Petar Angelov: Mazedonier, 41 Jahre alt, 40 Länderspiele – und vergangene Saison (2017) holte er mit Vardar Skopje die Champions League. „Das ist absolut sensationell“, sagt Trainer Khalid Khan. „Ich bin extrem stolz, dass so ein Spieler bei uns auflaufen wird. Da haben Basti Schlierkamp und Ace Jonovski ganze Arbeit geleistet.“

Die SG schnürte ein attraktives Gesamtpaket für den 41-Jährigen

Jonovski kennt den Torhüter von der Nationalmannschaft, stellte den Kontakt her und leistete Überzeugungsarbeit. Schlierkamp half mit einer beruflichen Perspektive nach – so schnürte die SG ein Gesamtpaket, das überzeugte. „Wir werden im August nach Ratingen kommen“, sagt der 41-Jährige. „Wir lernen ein neues Land, eine neue Sprache und eine neue Kultur kennen. Wir wollen uns so schnell wie möglich integrieren, und ich bin gespannt auf alles, was kommt.“

Ein wenig an die Sprache konnte sich Angelov schon in dieser Spielzeit gewöhnen. Zuletzt nämlich stand er in Österreichs erster Liga unter Vertrag, schied mit UHK Krems erst im dritten Play-off-Halbfinale aus (27:28). „Die besten Teams der Liga wären sicher bei den Spitzenteams unserer zweiten Liga“, sagt Khan – ein ordentliches Niveau also. „Petar kam während der Saison nach Österreich, spielt seitdem als erster Torhüter und hat den Verein in der Tabelle gleich aus der Abstiegszone nach oben geführt. Er macht da locker 17, 18 Paraden pro Spiel“, so Khan.

Die Vita des 41-Jährigen liest sich beeindruckend (siehe Info-Box), warf 2013/14 mit Skopje den HSV Hamburg (amtierender Champions-League-Sieger) aus dem Wettbewerb und scheiterte im Viertelfinale ganz knapp an der SG Flensburg-Handewitt. „Er wird uns mit seiner Erfahrung enorm weiterhelfen“, so Khan.

Jascha Schmidt, zweiter Torhüter im Ratinger Kader, muss sich jedoch keine Sorgen machen, in der Versenkung zu verschwinden. „Jascha hat eine überragende Rückrunde gespielt“, sagt der Trainer. „Ich gehe davon aus, dass sich beide Torhüter gegenseitig nach vorne bringen werden. Wenn Jascha im Training Leistung zeigt, wird er ganz sicher kein Bankdrücker werden.“