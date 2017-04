SG Ratingen und SG Langenfeld treffen heute im Derby aufeinander

Die beiden Handball-Drittligisten stehen im Tabellenkeller. Doch während die SGL sich noch retten kann, steht die SGR als Absteiger fest.

Ratingen/Langenfeld. Bei den Löwen des Handball-Drittligisten und designierten Absteigers SG Ratingen laufen die Vorbereitungen auf die Nordrheinliga bereits auf vollen Touren. Die Sponsoren-Akquise zum Beispiel wird von Geschäftsführer Bastian Schlierkamp derzeit unter Hochdruck vorangetrieben, auch die Planungen für den Trainingsbetrieb sind schon weit gediehen. Die Rückkehr in die Dritte Liga ist das erklärte mittelfristige Ziel der Löwen. Vorher jedoch gilt es, die aktuelle Saison zu Ende zu bringen.

Morgen (17.30 Uhr) hätte bei einem etwas weniger negativen Saisonverlauf in Langenfeld ein echtes Abstiegsduell auf dem Programm gestanden. „Jetzt geht es halt nur noch für Langenfeld um etwas, nämlich darum, die Relegationsrunde zu erreichen“, sagt Schlierkamp. „Aber wir wollen das Spiel nicht abschenken, wir müssen uns mit ein paar positiven Erlebnissen aus der Saison verabschieden.“ Das wird angesichts der Pleitenserie der vergangenen Monate gar nicht so einfach. Aber für den Geschäftsführer war nicht alles schlecht, was bei der SG passierte. Junge Spieler wie Dominik Jung und Timo Worm hätten sich gut entwickelt und dürften in der kommenden Spielzeit eine tragende Rolle spielen. „Und Simon Breuer hat die Doppelrolle als spielender Trainer wie man sieht gut verkraftet. Er ist unser Top-Torjäger und hat bei weitem die meisten Assists auf dem Konto“, so Schlierkamp. asch

SG Langenfeld will mit einem Sieg auf den drittletzten Platz klettern

Die Langenfelder hatten zuletzt endlich wieder Grund zur Freude auf dem Spielfeld. Nachdem die SGL fünf Mal hintereinander verloren hatte, konnte sie bei der SG Schalksmühle-Halver einen 30:27-Erfolg einfahren. „Ich glaube, wir sind entspannt damit umgegangen, dass wir vorher lange nicht gewonnen haben. Die Niederlagen waren innerhalb der Mannschaft nicht das Thema, sondern wir wollten uns lieber weiterentwickeln“, betont Werkmeister. Der Vorletzte SGL (Platz 15/13:39 Punkte) steht trotz des Sieges weiterhin knapp hinter dem TuS Volmetal (Rang 14/14:38 Punkte), der nach dem aktuellen Stand am Saisonende die Relegation gegen die Drittletzten der anderen drei Dritten Ligen um den Klassenerhalt bestreiten würde. Mit einem Sieg heute (17.30 Uhr, Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums) gegen die SG Ratingen (5:47 Punkte) würde die SGL gerne auf den drittletzten Platz springen. Eine Warnung ist, dass das Hinspiel im November mit 24:28 verloren ging, weil Langenfeld viele technische Fehler einstreute und in der Deckung nicht stabil genug war. Deshalb will Werkmeister nichts davon wissen, dass seine Mannschaft nun der Favorit sei. „Der Abstieg sagt nichts über ihre tatsächliche Stärke aus – und das ist kein Understatement von mir.“ fas

