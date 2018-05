Trainer Khalid Khan denkt ungern an das Hinspiel zurück. Die SG Langenfeld hat es zu Hause mit dem VfB Homberg zu tun.

Ratingen/Langenfeld. Für die SG Ratingen steht am Samstagabend um 18 Uhr das letzte Spiel der Saison 2018 in der Handball-Regionalliga an. Vor der Sommerpause musste das beste Rückrundenteam seiner Klasse als Tabellenzweiter (39:15 Punkte) noch zur HSG Siebengebirge, die auf Rang fünf liegt (35:19). SG-Coach Khalid Khan rechnet mit einem starken Auftritt Gastgeber. An die Partie der Hinrunde denkt Khan eher ungern zurück. Neben der Partie, die mit einem enttäuschenden 25:28 endete, verloren die Handballer auch noch ihren Spielmacher und Co-Trainer Simon Breuer. Der 34-jährige erlitt damals am 7. Februar einen Riss der Achillessehne. Für Breuer bedeutete dies das Saisonaus. „Nach der schlimmen Verletzung sind wir total eingebrochen. Die Jungs waren geschockt“, sagt Khan im Rückblick. Ratingen führte mit 16:11, als Breuers Verletzung passierte. Nach der Halbzeit drehte Siebengebirge die Partie und machte aus einem Fünf-Tore-Rückstand in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit eine 21:18-Führung. Für Khan war es „eine insgesamt unglückliche Niederlage nach einer der schlechtesten zweiten Halbzeiten der Saison“. Den Schock über die Verletzung Breuers steckte die SGR dann im weiteren Saisonverlauf immer besser weg. Neun Spiele ohne Niederlage gab es anschließend und durch ihren Lauf mit acht Siegen und einem Unentschieden kletterten die Ratinger bis auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem Meister SG Langenfeld. Bis zum 21. April gab es noch Hoffnungen auf die Meisterschaft, ehe die unglückliche 26:28-Niederlage gegen den TuS 82 Opladen die Entscheidung brachte. Hinspiel.“ cda

Zum Saisonende verlassen gleich zwei Torhüter die SGL

Die Zeichen stehen auf Abschied. Erstens: Zwei Torhüter verlassen den Handball-Regionalligisten SG Langenfeld (SGL). Fabian Bremer steht auf beruflichen Gründen doch dauerhaft nicht mehr zur Verfügung, während Tobias Joest zum Oberligisten Unitas Haan wechselt – nachdem ihm die SGL vor einiger Zeit mitgeteilt hatte, nicht mehr mit ihm zu planen. Außerdem hat Co-Trainer Tobias Plümel (hört ebenfalls aus beruflichen Gründen auf). Zweitens: Langenfelds erste Mannschaft wird zur kommenden Serie die Regionalliga verlassen. Das Team von Trainer Jurek Tomasik steht seit zwei Wochen als Meister und Rückkehrer in die 3. Liga fest. Nun wird der Spitzenreiter die Saison heute Abend (19 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen den Neunten VfB Homberg mit einer weiteren Partie beenden, in der es theoretisch um wenig geht. So war es auch am vergangenen Samstag, als die SGL beim Zweiten SG Ratingen zum „Spitzenspiel“ antrat und dort nach einer uninspirierten Leistung verdient mit 26:31 den Kürzeren zog. mid