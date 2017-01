SG Ratingen ist jetzt neues Schlusslicht

Der Handball-Drittligist verlor in Longerich mit 33:39. In der Oberliga feierte Haan einen hohen Auswärtssieg. Auch Angermund und Mettmann-Sport siegten. Lintorf ging zuhause erstmals als Gewinner vom Spielfeld.

Kreis Mettmann. Die SG Ratingen präsentierte sich beim SC Longerich gut erholt vom frustrierenden 16:33-Debakel in der Vorwoche gegen Spitzenreiter Neusser HV und hielt beim Aufstiegsanwärter erstaunlich lange gut mit. Trotz ihrer guten Moral gingen die Drittliga-Handballer um Spielertrainer Simon Breuer im Hexenkessel von Köln-Chorweiler aber leer aus und kehrten mit einer 33:39 (18:21)-Niederlage zurück. Und noch schlimmer: Weil die Konkurrenten Ahlen und Langenfeld ihre Partien jeweils überraschend gewannen, ist die SG nun neues Schlusslicht der Dritten Liga. Immerhin: Der Rückstand auf das rettende Ufer hat sich nicht vergrößert und beträgt weiter fünf Punkte.

Lange hatten die Ratinger beim SCL mitgehalten, der als Tabellendritter noch nach ganz oben schaut. Zu Beginn liefen sie zwar einem Rückstand hinterher, drehten den Spieß aber um, als Dominic Kasal sie in der 16. Minute in Unterzahl mit 12:11 erstmals in Führung warf. Wenig später lagen die Löwen sogar mit 15:13 in Führung und besaßen die Möglichkeit zu einem Drei-Tore-Vorsprung. Im Gegenstoß verkürzte die Heimmannschaft und lag mit der Pausensirene wieder mit zwei Treffern vorne.

Wer nun gedacht hatte, die Gäste würden frustriert einbrechen, der sah sich getäuscht. Und so blieb es bis Mitte der zweiten Halbzeit spannend. Die Ratinger kämpften verbissen und hebelten die Defensive immer wieder aus. Vor allem der Einsatz von Marcel Müller machte sich in der Löwen-Offensive bemerkbar: Der Routinier erzielte sechs Treffer und zeigte kluge Anspiele an den Kreis. So trafen die Löwen 33 Mal gegen die Kölner, die in dieser Saison bis dahin erst einmal mehr Gegentore hinnehmen mussten. Dass es aber trotzdem nicht zu zwei Punkten für die Gäste reichte, lag an der Defensive, die große Schwächen offenbarte. Das, was sich die Ratinger vorne mühsam erarbeiteten, ging in der Abwehr immer wieder verloren. Am Ende fiel die Niederlage mit sechs Treffern Unterschied noch allzu deutlich aus. Gerecht war sie allemal. Ausschlaggebend war am Schluss die größere individuelle Klasse der Longericher. jan

Unitas Haan hat beim TV Lobberich unerwartet leichtes Spiel

Überraschend deutlich gewannen die Unitas-Handballer das Oberliga-Duell beim TV Lobberich mit 32:22 (17:13). Für Jurek Tomasik war es das Sahnehäubchen auf die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte – der Haaner Trainer betreute in der vergangenen Saison noch den TVL. Nach dem 3:3 setzten sich die Haaner zunächst auf 8:5 ab. Die Hausherren glichen zwar wieder zum 9:9 aus, doch zur Pause hatten die Unitas-Handballer wieder mit 17:13 die Nase vorn. Auch nach dem Seitenwechsel lieferten die Gäste eine souveräne Vorstellung. In der Abwehr standen sie gut und kamen dadurch auch immer wieder zu Tempogegenstößen, die sie erfolgreich abschlossen. Zu Beginn der zweiten Hälfte hielten die Gäste zunächst den Vorsprung, setzten sich nach dem 20:15 dann weiter kontinuierlich ab. Über 26:19 und 28:21 bauten sie ihre Führung bis zum Ende auf 32:22 aus. bs

Angermund fegt Aufderhöhe aus der Halle und ist neuer Zweiter

Vom besten Heimspiel bisher wollte Uli Richter, der Trainer des Oberligisten TV Angermund, trotz des 33:23-Kantersiegs über den TSV Aufderhöhe nichts wissen. „Wir haben schließlich schon mehrere gute Leistungen hier abgeliefert“, sagte der 31-Jährige. Er gab aber zu: „Es war schon ordentlich.“ Es gab mit dem 0:1 nur einen Rückstand, und beim Wechsel (18:10) war eigentlich alles entschieden. Es gab nur noch die Frage: Wie hoch gewinnt der Tabellenzweite? Der setzte sich durch Florian Hasselbach 20:10 (34.) ab. Mit dem Aufderhöher Torjäger Alex Jentsch (acht Tore) hatte der TVA gewisse Probleme, sonst kontrollierte die Deckung alles souverän. wm

TuS Lintorf bejubelt den ersten Heimsieg in dieser Saison

In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Oberliga-Partie ist dem TuS Lintorf zum Hinrunden-Ausklang endlich der erste Heimsieg gelungen. Die Grün-Weißen bezwangen die wie erwartet starke HSG Wesel mit 30:28 (14:14) und auch nach dem Abpfiff ging es am Breitscheider Weg turbulent zur Sache. Vor dem Wechsel agierte Wesel überlegen, der TuS fiel 7:11 zurück (17.). Aber nun kämpften die Hausherren um jeden Ball. Und als Janis Löwenstein mit dem Pausenpfiff in Unterzahl zum 14:14 ausglich, da tobte die Halle. Die zweite Hälfte war das Beste, was die Grün-Weißen in dieser ersten Oberliga-Saison daheim bisher aufzogen. Beim Stande von 25:21 (46.) verletzte sich Marius Haverkamp am Knöchel, doch sein Team verkraftete auch das. Zumal sich Andreas Kropp wie schon zuletzt in Aufderhöhe in einen Rausch spielte. Dem 20-Jährigen gelang fast alles, die Entscheidung erzwang Lukas Feld: Bei 29:28 rannte der 19-Jährige den Gästen davon und warf zum 30:28 ein. wm

Mettmann-Sport muss lange um den Sieg gegen Überruhr zittern

Mit dem 27:26 (12:14)-Erfolg über den Dauerrivalen SG Überruhr schlossen die ME-Sport-Handballer die Hinrunde mit einem hart erkämpftem Sieg ab und gestalten so ihren Punktestand mit 14 Zählern positiv. Damit steht der Aufsteiger im Mittelfeld der Oberliga. Doch um den Sieg musste das Team von Jürgen Tiedermann lange zittern. Wie erwartet spielte Überruhr überhaupt nicht wie eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. In einem harten aber immer fairen Spiel schenkten sich beide Kontrahenten nichts. So blieb es bis zum 4:4 (13.)ausgeglichen. Trotz des überragenden Torhüters Kamil Bily und einer zwischenzeitlichen Führung (9:5/16.) gingen die Gastgeber wegen mehrerer Nachlässigkeiten mit einem Rückstand in die Pause. Dank einiger taktischer Maßnahmen – 5:1-Deckung, Sören Falkenberg in der Schlussphase als Außenangreifer, Tim Wittenberg am Kreis – und wiederholter Paraden von Bily konnten sich die ungewohnt zurückhaltenden Zuschauer am Ende über zwei weitere Punkte freuen. özi

