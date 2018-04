Die Handballer des Regionalligisten halten sich durch ihren Erfolg in Homberg weiter in der Spitzengruppe. In der Oberliga gewann lediglich die Unitas.

Kreis Mettmann. Carsten Jacobs klatschte nach dem Schlusspfiff mit seinen Teamkollegen ab und holte tief Luft. Mit neun Toren war der Rückraumspieler der SG Ratingen beim 29:27 (15:13)-Auswärtssieg gegen den VfB Homberg der überragende Akteur beim Regionalligaspiel in der Glückaufhalle. „Wir hatten uns vorgenommen, unsere Serie auszubauen. Nach der Hinspiel-Niederlage hatten wir etwas gut zu machen und das haben wir geschafft. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Jacobs.

Spätestens in der Schlussphase der ersten Hälfte waren Ratingen die bessere Mannschaft, auch weil Torhüter Jascha Schmidt seinem Team mit tollen Reflexen immer wieder den Rücken frei hielt. Auch in der zweiten Halbzeit gab die SG den Ton an und strapazierte die Nerven der Homberger, die zwischenzeitlich den Faden verloren. Die Unruhe auf der anderen Seite der Platte nutzte das Löwenrudel aus und zog Mitte der zweiten Hälfte auf 26:21 davon. Die Begegnung war längst entschieden, als es noch einmal hitzig wurde: Ratingens Kreisläufer Kai Funke musste wegen eines vermeintlich absichtlichen Ellbogenstoßes acht Minuten vor Ende vom Feld. Auch SG-Trainer Khalid Khan, der in dieser Phase überhaupt nicht zufrieden mit der Leitung der Unparteiischen war, wurde vom Schiedsrichtergespann in der Folge noch mit der Gelben Karte verwarnt. Am SG-Auswärtssieg änderten diese Szenen nichts mehr, weil die Ratinger die letzten Minuten, trotz aufkommender Emotionen, souverän zu Ende spielten. law

DJK Unitas Haan entscheidet das Derby gegen Angermund für sich

Zumindest in eigener Halle hielten die Handballer der DJK Unitas Haan den TV Angermund in Schach. Mit 30:29 fiel der Erfolg allerdings knapp aus. Besser noch: Im Hinspiel setzten sich die Gäste mit 30:29 durch. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Oberliga-Konkurrenten endete damit unentschieden. Rund 100 Zuschauer bildeten in der Halle an der Adlerstraße eine eher magere Kulisse. Die unentwegten Handball-Fans bekamen aber eine vor allem in der Schlussphase extrem spannende Begegnung geboten.

Mit einer 17:13Führung gingen die Gastgeber in die Kabine, und auch nach dem Seitenwechsel hatten die Haaner die Partie zunächst weiter im Griff. Beim 25:19 (45.) schienen sie auf einem guten Weg, den nächsten Heimsieg einzufahren. Doch als der TVA auf 24:26 (53.) verkürzte, sah sich Unitas-Trainer Kai Müller zu einer Auszeit genötigt. Die Angermunder witterten nun Morgenluft. Als Lennard Austrup den Ball nur an die Latte knallte, setzte sich Niko Merten im Gegenzug clever am Kreis durch und glich für den TVA zum 27:27 (56.) aus. Moritz Blau legte für die Haaner zum 28:27 und 29:28 vor, Jan Schiffmann und Patrik Ranftler egalisierten jeweils. Dann schloss Marcel Billen einen Tempogegenstoß zur 30:29-Führung der Unitas ab – 98 Sekunden waren noch zu spielen.