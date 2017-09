Die SGR siegt 29:24 in Rheinbach. Langenfeld gewinnt 25:21 beim TV Aldekerk.

Langenfeld/Ratingen. Zwei Spiele, vier Punkte – besser hätte der Start in die neue Saison für die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld (SGL) nicht laufen können. Nach dem 25:22 vom ersten Spieltag gegen den TuS 82 Opladen setzte sich das Team von Trainer Jurek Tomasik zum ersten Mal in einem Meisterschaftsspiel beim TV Aldekerk durch – 25:21 (14:10). Langenfeld ist damit bei 4:0 Zählern das einzige Team neben dem Tabellenführer TSV Bonn rrh. (6:0/drei Partien), das bisher noch keinen Punkt abgeben musste. Die personelle Lage war schwierig, weil in Steffen Hambrock (links) und Henrik Heider (rechts/jeweils Bänderriss) zwei Rückraumspieler fehlten. Damit war klar, dass auf andere doppelt viel Arbeit zukommen würde, um die Lücke auf der rechten Seite auszufüllen. „André Boelken hat das gut gemacht“, sagte Tomasik, der mit dem Auftritt der Mannschaft insgesamt sehr zufrieden war: „Sie hat sich stabilisiert und gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen will. Das entwickelt sich ganz gut.“ Gut war zudem die Premiere des halblinken Rückraumspielers Maurice Meurer (19/zuletzt TuSEM Essen), der am Ende drei Treffer zum Erfolg beisteuerte.

Bei der SG Ratingen waren sich die Beteiligten nach der Schlusssirene bei der Spielbewertung schnell einig. „Es war eine gute Antwort auf die Schlappe der vergangenen Woche“, sagte beispielsweise Kapitän Ben Schütte. Und Trainer Khalid Khan, der seine Mannschaft nach der Heimniederlage gegen den TV Jahn Köln-Wahn (29:33) alles andere als geschont hatte, redete von einer „notwendigen Reaktion“ seiner Spieler. Diese war im Auswärtsspiel beim TV Rheinbach nicht nur auf dem Parkett, sondern auch auf der Anzeigetafel zu sehen. 29:24 (13:11) hieß es am Ende für die Ratinger Handballer, die durch den zweiten Sieg im dritten Spiel in der Regionalliga-Nordrhein auf den vierten Tabellenplatz kletterten. „Ich bin mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, zufrieden“, betonte Khan. „Die Jungs haben im Vergleich zur Vorwoche gezeigt, dass sie viel mehr können.“