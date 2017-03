SG Langenfeld will gegen Spitzenreiter für eine Überraschung sorgen

Der Handball-Drittligist empfängt heute Abend den Tabellenführer Neusser HV.

Langenfeld/Ratingen. Die Drittliga-Handballer der SG Langenfeld haben es derzeit mit den Schwergewichten in ihrer Klasse zu tun. So könnte auch der mühselige Weg von Bergsteigern aussehen, die sich durch die Achttausender dieser Welt arbeiten. Den „K2“ hat die SGL ja hinter sich – nach dem 24:35 vom vergangenen Wochenende beim Tabellenzweiten VfL Eintracht Hagen. Nun steht der Aufsteiger vor der Frage, wie er heute Abend (17.30 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) den Mount Everest bewältigen kann. Der Gegner ist wohl tatsächlich noch eine Kleinigkeit stärker einzuschätzen als Hagen, denn Langenfeld bekommt es mit dem Spitzenreiter Neusser HV zu tun, der bisher erst einen Zähler abgab – am 17. Dezember 2016 im Spitzenspiel in Hagen (29:29). Obwohl die SGL erneut krasser Außenseiter ist, freut sich SGL-Trainer Dennis Werkmeister auf die Partie: „Ich habe total Bock auf dieses Spiel. Und wir treten nicht nur an, um das Ergebnis in Grenzen zu halten. Wir wollen gewinnen.“ Sollte sein Team dieses Ziel tatsächlich erreichen, hätte es ein echtes Kunststück produziert – eine jener Überraschungen, ohne die sie den Abstiegskampf vermutlich nicht mehr erfolgreich bestehen kann. In der Hinrunde war Langenfeld beim 25:30 in Neuss chancenlos. mid

Die SG Ratingen tritt zum Start der Abschiedstour gegen Dormagen an

Acht Spiele sind in der Dritten Liga noch zu absolvieren. Für die SG Ratingen werden diese Partien jedoch nicht viel mehr als ein Schaulaufen sein, eine Art Abschiedstournee. Spätestens nach der deutlichen Klatsche zuletzt in Ahlen ist der Abstieg – wenn auch noch nicht rechnerisch – besiegelt. Und so geht es heute (18 Uhr) gegen den Tabellenfünften Bayer Dormagen hauptsächlich darum, sich anständig zu verkaufen. „Wir wollen die Saison nicht abschenken“, betont Spielertrainer Simon Breuer. „Auch wenn ein Nicht-Abstiegsplatz mit zehn Punkten Abstand unerreichbar erscheint, gibt es immer noch Teams, die wir kriegen können.“ Langenfeld und Volmetal liegen noch in Reichweite – auch wenn eine tabellarische Verbesserung dieser Art nur kosmetischer Natur wäre, steigen doch die letzten drei Teams aus der Liga ab. asch

