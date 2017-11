SGL gewinnt gegen den Weidener TV mit 37:25. Ratingen gewinnt mit 37:27 gegen den Bergischen HC II.

Ratingen/Langenfeld. Ratingen Die am Ende spannendste Frage des Spiels zwischen der SG Ratingen und dem Bergischen HC II hatte mit dem sportlichen Geschehen eigentlich wenig zu tun. Denn in der zweiten Halbzeit zeigte das Löwenrudel vor 194 Zuschauern in der Regionalliga gegen die Bundesliga-Zweitvertretung eine Gala-Vorstellung und siegte 37:27. Und so war höchstens noch spannend: Hält das Trikot von Kai Funke? Der Kreisläufer wurde schon in den Anfangsminuten am Kreis durch die bergische Deckung halb entkleidet, das Trikot riss, hing nur noch halb am Körper des wuchtigen Kreisläufers. Und der Ärmel des Trikots flatterte wie ein Fähnchen im Wind bei jedem Sprint. Die Antwort: Das Trikot hielt. Immerhin. Wertarbeit war indes auch die Darbietung der SG gegen einen zumindest 30 Minuten unangenehmen Gegner. „In der ersten Hälfte haben wir ziemlich viel Gegenwehr bekommen“, sagte Simon Breuer. Der Spielmacher war der alles überragende Mann mit 13 Treffern. Er traf nach Belieben – und feierte sich ungern selbst. „Es lief ganz gut“, sagte er. „Aber wir haben auch als Mannschaft gut gespielt.“ Lange hielt der BHC gut mit, es stand 7:7, 11:9. Irgendwann setzte sich das Löwenrudel auf fünf Tore ab, doch die Gäste kamen wieder heran. Bei 16:12 versuchten die Ratinger die schönste Aktion des Spiels, doch Carsten Jacobs scheiterte beim Kempa-Trick nach Pass von Ben Schütte am Torhüter. Im Gegenzug trafen die Gäste zum 16:13 – und dann brachen die Dämme. Binnen acht Minuten zog die SGR auf 23:15 davon und das Spiel war entschieden.

SG Langenfeld setzt sich gegen Tabellenletzten mit 37:25 durch

Jurek Tomasik konnte nicht zufrieden sein, als der Trainer der SG Langenfeld in der 19. Minute zur grünen Karte griff. Den selbst ernannten „Wild Boys“ fehlte es im Spiel gegen den Weidener TV in der Anfangsphase noch an der nötigen Präzision, allen voran bei den Würfen, die normalerweise im Tor landen müssten. „Vielleicht hätte ich die Auszeit etwas früher nehmen müssen“, sagte Tomasik hinterher. Jedenfalls fruchtete die kleine Spielunterbrechung bei den SGL-Handballern, die anschließend mächtig aufdrehten und gegen den Tabellenletzten souverän mit 37:25 (17:12) gewannen.

„Wir haben das Spiel zu jeder Zeit beherrscht. Nur mit der ersten Viertelstunde bin ich nicht zufrieden“, resümierte Tomasik die Begegnung. Für den Handball-Regionalligisten war es im vierten Heimspiel der vierte Sieg. Durch den insgesamt sechsten Saisonerfolg festigten die Langenfelder mit einer Bilanz von 12:2 Punkten den zweiten Tabellenplatz hinter dem bisher ungeschlagenen Spitzenreiter Bonn. „Wir sind froh, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon so viele Punkte haben. Mit so vielen Neuzugängen und Verletzten war das nicht unbedingt zu erwarten“, sagte Tomasik. Überraschend war auch, wie schwer die Langenfelder in die Partie gegen den Außenseiter kamen. Es dauerte bis zur fünften Minute, ehe André Boelken, mit neun Treffern der beste SG-Werfer an diesem Abend, das erste Tor der Begegnung erzielte. Doch statt einer Initialzündung folgten viele Fehlwürfe, die dem Gegner, dessen Cheftrainer erst kürzlich zurückgetreten war, in die Karten spielten. „Wir haben den gegnerischen Torwart in der Anfangsphase warmgeworfen“, bemängelte Tomasik. „Unsere Würfe waren zum Teil leichtsinnig. Eigentlich hätten wir nach zehn Minuten schon mit fünf oder sechs Toren führen müssen.“ Und so stand nach eben jenen zehn Minuten auf der Anzeigetafel plötzlich ein 4:2 – für die Gäste.