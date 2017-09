Im HVN-Pokal setzte sich der Regionalligist durch. Lintorf schied gegen Überruhr aus.

Ratingen. Der Zwei-Klassen-Unterschied war von Anpfiff weg zu erkennen im Handball-Pokalspiel der ersten HVN-Runde zwischen dem Verbandsligisten TV Ratingen und der SG Langenfeld aus der Regionalliga. Immer, wenn die Ratinger im ersten Durchgang halbwegs heran kamen, erhöhten die Gäste umgehend das Tempo, und am Ende verloren die Grün-Weißen am Europaring mit 28:37 (15:20). Alle Konzentration der Ratinger gilt nun dem Meistertitel in der Verbandsliga, und das wird schwer genug. Am Samstag geht es los mit dem Heimspiel gegen TB Solingen (18 Uhr, Europaring).

8:10 hieß es nach einer Viertelstunde, später 12:13 durch den mit Abstand besten Ratinger, Moritz Metelmann. Auch das 15:17 durch Jörg Schomburg kurz vor dem Wechsel konnte sich sehen lassen. Als es beim Wechsel aber 15:20 stand, war endgültig erkennbar, dass es keine Pokal-Überraschung geben würde. Solch starke Langenfelder Handballer wie Torwart Alex Riebau, Felix Korbmacher (acht Tore), Max Adams (6) und Henrik Heider (6) trumpften immer dann auf, wenn beim Turnverein Hoffnung aufkeimte, noch heran zu kommen. Dort stand neben Tim Pawlik der Oldie Andreas Hoppe im Tor. Er wollte sich eigentlich dieses Spiel nur anschauen, aber als Trainer Ralf Trimborn von diesem Plan erfuhr, da bat er den Keeper, seine Sportsachen mitzubringen – eine absolute Ausnahme, wie Hoppe später versicherte.

TuS Lintorf verpasst am Ende nur knapp die Überraschung

In der ersten HVN-Runde ausgeschieden ist auch der Oberligist TuS Lintorf. Das Team unterlag dem Liga-Rivalen SG Überruhr mit 26:27 (12:16). Mit Christoph Lesch, Lukas Feld (verhindert) und Marvin Wettemann (verletzt) fehlten dem TuS drei wichtige Stammspieler. Die Lintorfer lagen daher wenig überraschend immer zurück, auch, weil der junge Keeper Laurits Gerdes bis zum Wechsel kaum einen Ball hielt. Nach dem Wechsel kam der TuS dann jedoch immer näher heran, 30 Sekunden vor dem Abpfiff gelang sogar das 26:27. Schlussmann Tobias Töpfer hielt zwar den folgenden Überruhrer Wurf, doch die verbleibenden acht Sekunden waren nicht mehr genug. wm

