SG Langenfeld gibt nichts auf die schlechte Bilanz

Die Volleyballerinnen des Drittligisten glauben weiter an den Klassenerhalt.

Langenfeld. Zuletzt war in der Halle Hinter den Gärten nur wenig Betrieb. Es waren nur wenige Spielerinnen des Volleyball-Drittligisten SG Langenfeld beim Training anzutreffen. „Damit müssen wir in der Dritten Liga rechnen. Hier wird auch nur semiprofessionell gearbeitet. Deshalb hat es auch keinen Sinn, jetzt sauer zu sein. Die Mädels, die beim Training dabei waren, haben ihre Sache auf jeden Fall sehr gut gemacht“, sagt SGL-Trainer Michael Wernitz. Der Kader umfasst insgesamt 15 Spielerinnen, doch mit Vivian Brauns, Carina Zandt, Tina Steinacker und Jana Nahrstedt konnte nur knapp ein Drittel des Teams trainieren.

Außenangreiferin Dietzsch ist für die SGL inzwischen unverzichtbar

Zum Rückrunden-Start empfing Langenfeld am Samstag den SV Bad Laer und verlor mit 0:3 (ausführlicher Spielbericht folgt) – die schlechte Vorbereitung rächte sich. Allerdings musste die SGL auf die immens wichtige Außenangreiferin Mareike Dietzsch verzichten. In der Partie beim ASV Senden (3:0) hatte Dietzsch ihren hohen Stellenwert für die SGL durch eine starke Vorstellung nochmals unterstrichen.

In der Hinrunde sorgte die SGL für Überraschungen der schlechteren Sorte, weil sie die ersten neun Spiele allesamt verlor. Doch in den vergangenen Partien zeigte die Formkurve mit den Erfolgen gegen den SC Langenhagen (3:1) und in Senden (3:0) nach oben.

„Wenn es uns gelingen sollte, über unseren Kampfgeist in die Spiele hereinzufinden, sind in dieser Saison mehr als zwei Siege möglich“, betont Wernitz. „Wenn ich die zwei Erfolge und die anstehende Rückrunde betrachte, ist der Klassenerhalt für uns eher unwahrscheinlich. Wir haben aber schon oft gesehen, dass wir in Langenfeld eine schlechte Hinrunde gespielt haben und die Mädels dann in der Rückrunde eine gute Form hatten. Es ist eine Sache der Einstellung.“

