Der Wettkampf des TC Stadtwald Hilden ist in eine nochmals höhere Kategorie aufgestiegen.

Hilden. Der Seniors-Cup gehört im TC Stadtwald Hilden zu den Wettkämpfen mit langer Tradition. Die erste Auflage stieg 2007. Seinerzeit nannte sich die Veranstaltung noch Daihatsu-Cup. Der Name hat sich längst geändert, der Inhalt ist jedoch geblieben: Tennis-Fans können auf den Ascheplätzen an der Elberfelder Straße wieder Sport besonderer Güte bewundern. Zwar sind es nicht mehr ganz junge Beine, die der gelben Filzkugel hinterherjagen, doch die Qualität stimmt.

Die Resonanz bei den guten Spielern weiß auch der Deutsche Tennisbund zu würdigen. Denn in diesem Jahr stieg der Seniors-Cup in die Kategorie S 2 auf – sieben gibt es insgesamt auf der Skala, die höchste gehört den Deutschen Meisterschaften. Deshalb betont Wolfgang Uebbing: „Wir müssen einiges auf die Beine stellen, damit wir in diese Kategorie kommen.“ Weil seit der vergangenen Jahresversammlung die Posten des ersten Vorsitzenden und des Sportwartes vakant sind, muss der zweite Vorsitzende des TC Stadtwald in diesen Wochen eine Menge in Personalunion erledigen. Dem personellen Engpass fiel in diesem Jahr der Stadtwald-Cup für die offene Klasse zum Opfer. Für das Senioren-Turnier gibt es jedoch genügend Unterstützung. Werner Pawelczack, einst Initiator des Senior-Cups, der frühere Stadtwald-Sportwart Heribert Geller und Wolfgang Luchtenberg als Oberschiedsrichter stehen Wolfgang Uebbing helfend zur Seite.

Für den Verein ist das Turnier Werbung in eigener Sache

Nicht nur deshalb ist Uebbing überzeugt, dass der Cup erneut ein Erfolg wird. Für den Verein, der in diesem Sommer immerhin 29 Erwachsenen- und neun Jugend-Mannschaften für die Medenspiele meldete, ist das Turnier Werbung in eigener Sache – und für die Verantwortlichen zugleich eine Herzensangelegenheit.

Noch bis Donnerstag einschließlich können Sportler für die Einzel-Wettbewerbe in den Klassen Damen 40, 50, 55, 60, 65 und 70 sowie Herren 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 und 75 melden. Bis zum Ende der vergangenen Woche kündigten bereits zwölf Damen und 86 Herren ihr Kommen an. Erfahrungsgemäß steigt das Interesse aber kurz vor dem Meldeschluss rapide an. 2016 gab es 276 Teilnehmer. Neun Sieger aus dem vergangenen Jahr wollen ihren Titel verteidigen. Zu den Aushängeschildern gehört Bernd Gutsche, der in der Deutschen Rangliste der Herren 75 an Position zwei steht. Und mit Karin Plaggenborg meldete sich eine frischgebackene Deutsche Doppel-Meisterin der Damen 60 an.

Anzeige