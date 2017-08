Am Sonntag endete die elfte Auflage des Seniors-Cup des TC Stadtwald.

Hilden. 231 Tennis-Sportler meldeten für das Turnier des TC Stadtwald, das in die zweithöchste Kategorie des Deutschen Tennisbundes eingeordnet ist und diesen Qualitätsanspruch auch in diesem Jahr unterstrich. Immerhin standen 117 der Spieler unter den Top 150 der Rangliste des Deutschen Tennisbundes.

Zu den richtig stark besetzten Wettbewerben gehörte die Einzelrunde der Damen 40. Immerhin trat hier mit Susanne Veismann die Nummer eins der Rangliste des DTB an. Die Spielerin des ETuF Essen traf im Finale auf die an Nummer zwei gesetzte Gabriele Greven (DTB 6) vom Marienburger SC. Das Endspiel erfüllte die Erwartungen der Zuschauer. Greven legte ein 6:3 vor, Veismann ein 6:4 nach. Letztlich musste der Matchtiebreak die Entscheidung bringen. Am Ende gewann Susanne Veismann mit 11:9.

Im Feld der Damen 60 hielt Karin Plaggenborg (DTB 9) die Fahne des TC Stadtwald hoch. Die frischgebackene Deutsche Doppelmeisterin, die in der Meisterschaft für den DSD Düsseldorf antritt, bekam es im Endspiel mit Gisela Wittkampf (DTB 12) vom TC Siegen zu tun, gegen die sie den Titelgewinn durch einen Zwei-Satz-Erfolg (6:2, 6:3) schnell perfekt machte. Tennis vom Feinsten boten auch die Herren 45. In dieser Kategorie führte Marc Pradel (DTB 14) vom Ratinger TC Grün-Weiß souverän die Konkurrenz an. Die Nummer eins der Setzliste bekam es im Endspiel mit seinem Vereinskameraden Guido-Markus Kegel zu tun, der den hart umkämpften ersten Satz mit 5:7 verlor und im zweiten rapide abbaute – der amtierende Niederrheinmeister Pradel siegte hier im Schnelldurchgang mit 6:0.

Im Feld der Herren 50 setzte sich Udo Zirben (DTB 23) vom SC RW Remscheid die Krone auf. Im Finale besiegte die Nummer zwei der Setzliste den top-gesetzten Erich Schultenkämper (DTB 8, ETB SW Essen) mit 7:6 und 7:5. Der Essener Axel Goike unterstrich im Finale seine Spitzenposition als Vierter der Deutschen Rangliste in der Konkurrenz der Herren 55 und besiegte Dietmar Nusche vom TC Benrath mit 6:1 und 6:4. Das Endspiel bei den Herren 75 war eine rein Hildener Angelegenheit und endete mit einer Überraschung: Bernd Gutsche (DTB 2), in der Setzliste an Position eins notiert, verlor gegen Hans-Joachim Singhoff, seinem Vereinskameraden vom TC Stadtwald mit 3:6 und 1:6.

