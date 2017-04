Schwimmer gewinnen 53 Medaillen

Beim Wettkampf auf Verbandsebene räumten Schwimmer des TV Ratingen ab.

Ratingen. Großer Jubel bei den Schwimmern des TV Ratingen, die bei der Verbandsmeisterschaft für die Jahrgänge 2003 und älter den Lohn ihres langen und harten Wintertrainings einfuhren. Die Sportler kamen bei den Titelkämpfen auf der Langbahn in Krefeld 53 Mal in die Medaillenränge. Wie gut die Ratinger an ihrem Leistungsvermögen gearbeitet hatten, bewies die Tatsache, dass es ihnen gelungen war, mit 37 Mädchen und Jungen die notwendigen Qualifikationszeiten zu erreichen. Und so bildete der TV Ratingen zur Freude der Trainer hinter Bayer Uerdingen den zahlenmäßig zweitstärksten Verein im 400 Schwimmer umfassenden Starterfeld.

Erfolgreichste Athletin des TVR war Janina Engel (Jahrgang 1995), die sieben Mal auf das Podest klettern durfte: Sie gewann dreimal Gold sowie je zweimal Silber und Bronze. Maira Hintze (2000) erschwamm sich drei Goldmedaillen und jeweils eine Silber- und Bronzemedaille. Beste Schwimmer des TVR wurden Niklas Ohle (Jahrgang 2002) und Matthias Frank (1999) mit jeweils sechsmal Edelmetall. Knapp am Sieg vorbei schwamm Amelie Speckamp (1999), die aber viermal unter die ersten Drei kam und zwei zweite und zwei dritte Plätze erreichte. Einen kompletten Medaillensatz errang Katharina Thoma (1999): Sie holte einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Kian Tewes‘ (2003) Paradedisziplin ist das Rückenschwimmen: Auf drei verschiedenen Strecken kam er in die Medaillenränge, wurde zweimal Zweiter und einmal Dritter. Auch Johannes Lepper holte zwei Bronzemedaillen.

Erfolge feierten die Ratinger auch bei den Masters-Wettbewerben. Fünf Schwimmer des TVR waren dort am Start und kamen neun Mal unter die ersten Drei. Beste Athletin des TVR war Monika Baron Lepper, die vier Wettbewerbe dominierte, vier Goldmedaillen holte. Außerdem holte ihre Vereinskameradin Nicole Sempf zwei erste Plätze, Thorsten Nowak wurde einmal Erster. Einige jüngere TVR-Schwimmer aus den Jahrgängen 2004 und 2005, die aufgrund ihrer Zeiten bei den älteren mitschwamm, verkauften sich gut. So erreichte Marie Görgens mit 2:22,85 Minuten über 200 Meter Freistil eine Klassezeit. faja

