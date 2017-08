Breel Embolo besuchte die Fußballschule.

Wülfrath. Die Tribüne im Lhoist-Sportpark war mit vielen in orangefarbenen Trikots gekleideten jungen Fußballern gefüllt. Die Talente der Fußballschule Mittelpunkt riefen lautstark im Chor: Embolo, Embolo, Embolo und sie machten begeistert die La Ola. Dann erschien der Schalke-Stürmer und Ferenc Schmidt, der zusammen mit Alexander Nuss die Fußballschule leitet, stellte als Moderator den Fußballstar vor. „Breel Embolo gilt als eines der größten Stürmertalente weltweit“, lobte Schmidt den jungen Schweizer Nationalspieler.

Dann ging er auf die Vita Embolos ein und verwies darauf, dass Breel Embolo in der vergangenen Saison aufgrund einer schweren Sprunggelenkverletzung leider nur wenig Bundesligaspiele für den FC Schalke 04 absolvieren konnte. Embolo stellte sich danach den Fragen der jungen Fußballer, beantwortete sie geduldig. Er machte deutlich, wie froh er ist, dass er wieder voll trainieren kann. „Wenn man wie ich verletzungsbedingt mehrere Monate aussetzen muss, wird einem erst so richtig deutlich, wie wichtig die Gesundheit ist“, betont er. Auf die Frage, wie es war, als er das erste Mal in der Schalker Veltins-Arena auflief, erklärte er, dass das es ein unbeschreibliches Gefühl war. „Ich war vorher Profi in Basel und spielte vor rund 30.000 Zuschauern. Das ist kein Vergleich mit dem, was ich in der ausverkauften Arena Auf Schalke erlebt habe.“ Embolos nächstes Ziel ist es, in absehbarer Zeit einen Platz in der Startformation zu erhalten, um damit Schalke helfen zu können, eine bessere Platzierung als in der vergangenen Saison zu erreichen. Zudem will er mit der Schweizer Nationalmannschaft die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr schaffen, sagte der 20-Jährige. Eines der Fußalltalente wollte wissen, was Embolo von der Entwicklung im Fall des Dortmunder Stürmers Ousmane Dembelé halte. Da wich der Schalker Profi verständlicherweise etwas aus und bemerkte, dass er Dembelé für einen tollen Fußballer halte, der aber selbst entscheiden müsse, wie es mit ihm karrieremäßig weitergeht. Vom neuen Schalker Trainer Domenico Todesco und dessen Arbeit zeigte sich der Jungstar beeindruckt. Nach der Fragestunde unterschrieb der sympathisch und offen auftretende Schweizer Nationalspieler geduldig Autogrammkarten und ließ sich mit den jungen Fußballern fotografieren. Für die Fußballschule Mittelpunkt, die auf eine lange Tradition zurückblickt, war es ein weiterer Höhepunkt. Der große Trainerstab bietet Talenten eine Rundumbetreuung im Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg.

