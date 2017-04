Schach-Talente messen sich auf Landesebene

Die Monheimer Schüler schlugen sich in Kamen wacker.

Monheim. Zum zweiten Mal in Folge konnte die Schach-AG des Monheimer Otto-Hahn-Gymnasiums an den NRW-Schulschach-Meisterschaften teilnehmen – in diesem Jahr sogar mit zwei Mannschaften, die den Kreismeistertitel geholt hatten. In der Wettkampfklasse III (Jahrgang 2002 und jünger) waren Tobias Pincornelly, Eike Andreas, Raul Rößler, Tim Boyke, Sebastian Videski und Moritz Robles-Rivera dabei. In der Wettkampfklasse IV (Jahrgang 2004 und jünger) gehörten Luis Goeder, Konrad Fischer, Wiraphat Gladbach und Arne Andreas zum Aufgebot.

Die Kamener Stadthalle bot mit mehr als 800 teilnehmenden Schülern die passende Turnier-Atmosphäre. Eine Halle dieser Größe, randvoll mit Schachbrettern und -uhren, die Konzentration der Schüler, das hektische Treiben der Organisatoren und Schiedsrichter sowie das „Hufescharren“ der begleitenden Lehrpersonen beeindruckten alle. Diese Turnier-Erfahrung galt es aufzusaugen und mitzunehmen, weil sie in keinem Training zu vermitteln ist. Deshalb war dieser Punkt dem Monheimer Schachlehrer Daniel Schalow besonders wichtig.

Die OHG-Schüler benötigten die ersten drei bis vier der insgesamt neun Runden (Schweizer System), ehe sie sich in dieser Umgebung zufanden. Danach setzten sie ihr Können immer mehr auf dem Brett ein, so dass die Mannschaft in der Wettkampfklasse III den zufriedenstellenden 25. Platz erreichte (von 37 Teams). Der 15. Rang war nur einen Punkt entfernt.

Beide Teams können 2018 erneut in ihren Altersklassen starten

Das Team der Wettkampfklasse IV punktete in den Schlussrunden stark und kam auf elf von 18 möglichen Zählern – was den geteilten Platz acht im Feld der 43 Mannschaften brachte. Beide Monheimer Vertretungen gehörten jeweils zu den jüngeren Mannschaften. Deshalb dürften sie – die Qualifikation vorausgesetzt – im Jahr 2018 in denselben Altersklassen antreten. joj

