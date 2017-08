Die SG Langenfeld und die SG Ratingen gehen nach dem Abstieg in der Regionalliga auf die Jagd nach Punkten. Die Vorbereitung läuft.

Langenfeld/Ratingen. Jurek Tomasik lenkt clever vom Thema ab. Eigentlich wollte der Pole etwas über sich und seine Handball-Laufbahn erzählen. Am Ende schwärmt er aber wieder vom jungen Team der SG Langenfeld (SGL). Der neue Coach des Nordrheinligisten spricht offensichtlich ungern über seine eigene Person. „Die Mannschaft ist das Wichtige. Ich bin nur der Trainer“, sagt Tomasik. Ist das bescheiden oder naiv? Eventuell handelt es sich um eine Mischung aus beidem. Tief im Inneren weiß der Neue natürlich, welche Rolle er als Coach der Langenfelder nach dem Abstieg aus der Dritten Liga einnehmen wird. Er soll und möchte den Verein in die dritthöchste Spielklasse zurückführen. „Langfristig muss der Aufstieg das Ziel sein. Der Verein ist heißer geworden. Wer einmal da oben war, will irgendwann zurückkehren“, sagt Tomasik.

Langfristig ist in diesem Fall ein dehnbarer Begriff. Keiner verlangt einen sofortigen Aufstieg – weder der Trainer noch der Verein um den Sportlichen Leiter Dennis Werkmeister. Nur so viel ist sicher: Er soll kommen. Tomasik ist bei diesem Plan neben Werkmeister der wohl entscheidende Mann im Verein. Nachdem Werkmeister früh verkündet hatte, als Coach nicht weitermachen zu wollen, präsentierten die Verantwortlichen noch im Dezember 2016 eine Lösung für die kommende Saison. „Ich habe das Geschehen in Langenfeld schon immer aus der Entfernung betrachtet“, erklärt Tomasik, der nach eigener Aussage viele Spieler und Personen im Verein kennt. Zu manchen habe er sogar vor seinem Engagement bereits ein „freundschaftliches Verhältnis“ gepflegt.

An Erfahrung fehlt es dem ehemaligen polnischen Junioren-Nationalspieler nicht. Nach der aktiven Laufbahn, in der Tomasik mit Breslau dreimal Meister Polens wurde, kam er nach Deutschland. Hier spielte er für Emsdetten und Longerich unter anderem in der Zweiten Bundesliga. Heute wohnt er auf der Stadtgrenze zwischen Langenfeld und Solingen – nur wenige Kilometer von der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums entfernt. Zuletzt war Tomasik Coach des Oberligisten Unitas Haan, davor unter anderem in Lobberich und Wülfrath.

Die Gegenwart heißt SG Langenfeld. Durch sechs Neue hat sich das Team zahlenmäßig vergleichsweise umfangreich verstärkt. Auffällig ist das niedrige Alter aller Akteure. In der Vorbereitung, sagt Tomasik, habe er viel Gutes gesehen, jetzt gehe es langsam ans Eingemachte. Das betreffe unter anderem „unorthodoxe Deckungsvarianten“, mit der Tomasik die Gegner zu überraschen versucht. Die Grundzüge des Handballs will er nicht außen vor lassen und trotzdem etwas riskieren: „Ich experimentiere viel und gerne.“ Wie das im Ernstfall aussieht, wird sich spätestens am 9. September zeigen. Dann erwartet die SGL zum Ligastart den TuS Opladen. Eines steht für Tomasik fest: „An Spielwitz und Spaß wird es nicht fehlen.“ mol