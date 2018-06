Ein Mannschaftssieg und ein Einzelsieg in der höchsten nationalen Dressurklasse – über dieses gute Ergebnis beim heimischen Reitturnier am vergangenen Wochenende kann sich der Reitverein Wülfrath-Aprath freuen. Auf dem Vereinsstützpunkt, der Reitanlage der Familie Volmer hatten die Wülfrather Reiterinnen und Reiter ihr Dressur-Sommerfestival ausgerichtet. Dabei standen – neben Anlagen und Nachwuchsprüfungen mit jungen Reitern und Pferden – gleich mehrere hochklassige Herausforderungen auf dem Programm.

„Wir freuen uns nun, am kommenden Wochenende die Westernreiter zum Turnier begrüßen und etwas Cowboy-Feeling erleben zu dürfen“, sagte Andrea Höngesberg vom Reitklub Hofgarten. Dann ist allerdings nicht der Reitklub der Veranstalter, sondern der „Western Reiter Rheinland e.V.“. Am Samstag und Sonntag gibt es 35 Prüfungen in den unterschiedlichsten Western-Disziplinen. Dazu zählen die Geschicklichkeitsprüfung Trail, bei der Reiter und Pferde Hindernisse wie Brücken, Tore und Slalom bewältigen müssen, die Disziplin Horse & Dog Trail und das Reining. law

„Wir danken dem Wettergott, der es gut mit uns gemeint hat. Am Dienstag vor dem Springwochenende hat es geschüttet wie aus Eimern. Die Bänke am Reitplatz standen bis über die Sitzflächen unter Wasser. Pünktlich zum Samstag herrschten ideale Bedingungen“, sagte Daniela Amini, erste Vorsitzende des Reitklubs. Vorstandsmitglied Sonja Wagner ergänzte: „Dank der Zusammenarbeit vieler einzelner Spezialteams mit vielen hochmotivierten Helfern hat der Verein zwei tolle Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Bei einer solchen Unterstützung vergisst man fast, wie viel Arbeit in der Planung und Durchführung steckt.“

Bei bestem Wetter erfreuten sich die vielen Besucher vor allem an der schwersten Prüfung – der S-Springprüfung. Das Publikum sah einen packenden Wettkampf, den Jan Niklas Angenendt vom RFV Niermannshof auf dem Hannoveraner Cornet für sich entschied. Ange-nendt blieb fehlerfrei und kam in 73,19 Sekunden durch. Einen starken zweiten Platz sicherte sich Julia Seemann auf Quiroga du Buisson Z (74,70). Rang drei ging an Lokalmatadorin Kristina Wrobel und Quosca – die nur 69,78 Sekunden brauchten, jedoch ein Hindernis rissen.

Bei der S-Dressur, vom Schwierigkeitsgrad her eine der höchsten „Ligen“ der Sportart, zeigte sich die Wülfrather Mannschaft in Bestform. Mit konzentrierten Leistungen, die auch schwierigsten Wetterbedingungen standhielten, belegten Helena Antonia Volmer auf SoVoM, Viktoria Eulner auf Ronaldinja und Martin Volmer auf Almelo den ersten Platz in der Mannschaftswertung.

Martin Volmer entschied auf Almelo auch die Einzelwertung für sich. Viktoria Eulner war mit Die Nimeu zusätzlich in der zweithöchsten Dressurklasse, der MDressur, erfolgreich und holte Bestnoten. Insgesamt also konnten die Wülfrather ihren Heimvorteil entscheidend nutzen.

Beachtlich waren dabei auch die Leistungen des Wülfrather Vereinsnachwuchses: Hier siegten in den Einsteigerklassen die beiden Wülfratherinnen Carolin Schmitz auf Lerke und Maya von Malsch auf Paquito. Und auch in der nächsten Klasse, dem Dressurreiter-Wettbewerb, blieb der Sieg in der Kalkstadt: Am Ende jubelte hier Franziska Röttger mit Lotte.

So wurde das Sommer-Dressurfestivals einmal mehr ein Aushängeschild für den Wülfrather Reitsport. Die guten Rahmenbedingungen auf der Reitanlage Volmer überzeugten, und trotz Unwetter und Regen reisten fast alle gemeldeten Reiter reisten mit ihren Pferden an.

Auch die Zuschauer strömten zur Hotzepar. Alle Prüfungen waren überdurchschnittlich gut besucht. Sogar Dressur-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Isabell Werth fand den Weg in den Stall Volmer zu einem Besuch. Die Wülfrather freuen sich nun auf das nächste Turnierwochenende in der Nachbarschaft: die Düsseldorfer Reitertage. Und schauen angesichts der Erfolge in den hohen Klassen und dem engagierten Nachwuchs gelassen in die Zukunft. Red