Bezirksligist siegt 3:2 gegen Bergisch-Neukirchen.

Langenfeld. Der zuletzt formstarke Bezirksligist SC Reusrath (SCR) musste mit einem stark dezimierten Kader aufgrund kranker und verletzter Spieler sowie Urlaubern am Wochenende zwei Härtetests absolvieren. Während des Tagesturniers beim 1. FC Monheim, wo die Spiele über zweimal 25 Minuten gingen, unterlag die Truppe von Ralf Dietrich zunächst dem Landesligisten SC Kapellen-Erft im Halbfinale mit 1:3 (0:1).

Pascal Hinrichs verwandelte einen Foulelfmeter sicher

Der spätere Turniersieger ging nach zwei Unachtsamkeiten in der Reusrather Hintermannschaft mit 2:0 in Führung (18. und 29.). Die Reusrather Bemühungen wurden belohnt, als Pascal Hinrichs einen Elfmeter nach Foulspiel an Luca Piatkowski sicher zum 2:1-Anschlusstreffer verwandelte. Gegen die entblößte Reusrather Abwehr führte ein Konter in der Schlussminute zum 3:1 für Kapellen.

Im Spiel um Platz drei präsentierten sich das Dietrich-Team in Torlaune. Luca Piatkowski (3), Moritz Kaufmann (3), Nils Kaufmann und Tristan Siefert sorgten durch blitzsauber herausgespielte Treffer für einen 8:1 (5:0)-Kantersieg. Am Sonntag gelang den müden Reusrathern beim Kreisligisten BV Bergisch-Neukirchen aufgrund einer Energieleistung ein 3:2 (2:2)-Erfolg. Ein Stellungsfehler ermöglichte den Hausherren die 1:0-Führung, bevor Moritz Kaufmann nach Zuspiel von David Wietschorke (19.) und Maurice Grünewald im Anschluss an eine Ecke von Manuel Naß den Spieß zum 2:1 (35.) umdrehte. Unmittelbar vor der Pause bescherte ein Konter den Gastgebern das 2:2 (44.). Den Siegtreffer erzielte Moritz Kaufmann in der 62. Minute, als Grünewald einen Traumpass in die Schnittstelle gab. Der Kader wurde durch die stark aufspielenden A-Junioren Niklas Materlik und Hendrik Schulte aufgefüllt. „Einige Jungs sind körperlich am Ende und daher war es auch eine absolute Willensschulung“, resümierte Trainer Dietrich.