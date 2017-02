Remis im Derby Haan gegen Angermund

Unitas-Handballer trotzen dem Zweiten einen Punkt ab.

Haan. Am Ende schwappten die Emotionen richtig hoch. Es war der Moment, als die Schiedsrichter Stephan Hommers und Tim Römges für einen Moment gänzlich den Überblick zu verlieren drohten. Letztlich war es der Besonnenheit beider Mannschaften zu verdanken, dass die Situation nicht eskalierte. Denn in der letzten Minuten wogte das Geschehen in der Halle an der Adlerstraße hin und her. 55 Sekunden waren noch zu spielen, als Domagoj Golec zum 24:24 egalisierte. 15 Sekunden später brachte Björn Thanscheidt die Lintorfer mit 25:24 in Front.

Taktische Besprechung bringt den Erfolg: Ausgleich

Haans Trainerfuchs Jurek Tomasik nahm eine Auszeit – exakt 59 Minuten und 45 Sekunden waren da absolviert. Die taktische Besprechung hatte Erfolg, denn Moritz Blau glich zum 25:25 aus. Und dann warf Ulrich Richter in Windeseile die grüne Karte auf den Tisch des Kampfgerichts, um sein Team auf die letzten acht Sekunden einzustellen – und mit einem taktischen Schachzug vielleicht doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Nach dem Ende der TuS-Auszeit kam jedoch Hektik auf. Wie ein Irrwisch tanzte Richter erst am Seitenrand und dann auf dem Feld. Wild gestikulierend und schreiend versuchte der Lintorfer Coach, seine Mannschaft auf eine unerlaubte Überzahl aufmerksam zu machen – denn sieben TuS-Handballer standen da auf dem Parkett. Ein Akteur der Gäste begriff endlich das Missgeschick, das die beiden Schiedsrichter jedoch nicht überblickten. Statt dessen zückten sie für Richter die rote Karte wegen grober Unsportlichkeit, wollten den Haanern sogar einen Siebenmeter zusprechen. Dann aber beriet sich das Schiedsrichtergespann noch einmal intensiv, kam zu der Erkenntnis, dass das Spiel noch nicht wieder angepfiffen war, als sich die Ereignisse überschlugen, und damit auch die Rote Karte für Richter hinfällig war, statt dessen beließen es die Referees bei einer Verwarnung.

Der Trainer durfte wieder auf der Bank Platz nehmen, und weiter ging es mit Anwurf für die Lintorfer. Wirklich Zählbares sprang für den TuS aber nicht mehr heraus, trotz Zeitstrafe für Anthony Pistolesi, denn der letzte Freiwurf von Florian Hasselbach blieb in der Haaner Mauer hängen. Zuvor sahen die erstaunlich wenigen Zuschauer in der Halle an der Adlerstraße ein spannendes Verfolgerduell mit Höhen und Tiefen. Beide Kontrahenten wussten nicht durchgängig zu überzeugen,

