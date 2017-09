Auf der Reitanlage Löckenhoff sahen die Zuschauer zahlreiche exzellente Ritte. Bei früheren Turnieren sammelten heutige Stars ihre ersten Erfahrungen.

Mettmann. Ein schlichtes „Gut“ wäre gelogen, denn das Dressurturnier auf der Reitanlage Löckenhoff bot an drei Tagen besten Dressursport bis zur höchsten Klasse. Wohl kaum ein Reitturnier dieser Güte findet regelmäßig im Kreis Mettmann so viel Anklang unter Dressurreitern. Drei Tage Dressursport, 14 Prüfungen von Reitpferdeprüfung über Dressurprüfungen der Klassen A bis einschließlich S***. Perfekte Trainings- und Vorbereitungsmöglichkeiten und ein traumhaftes Prüfungsviereck, dass dank seines Ebbe- und Flut-Systems beste Voraussetzungen bot. Genau deshalb reisten trotz des zuvor schlechten Wetters zahlreiche Starter an. Diethelm Löckenhoff war von der Anzahl der gemeldeten Starter schwer beeindruckt, und schon schwirrte der Hausherr im Eilschritt los zu seinen Schützlingen.

Das Publikum sah den einen oder anderen Star von morgen

Zwei Reitpferdeprüfungen für drei- und vierjährige Pferde eröffneten das Dressurturnier. Hier hatten die Zuschauer die Möglichkeit, sich den ein oder anderen Star von morgen anzuschauen und die Sportler die Chance, sich fürs Finale des Mettmanner Herbstchampion 2017 zu qualifizieren.

Bei der Prüfung für Dreijährige hatten mit der Endnote 8,1 Jennifer Mieves (RV Velbert-Heiligenhaus) auf dem Spörcken-Nachkommen Scotch & Soda und Joelle Mihm (RV Graf Holk Grefrath) auf der Rock-Forever-Stute Regardez Moi die Nase vorn. Die ebenfalls für den Heimatverein startende Daniela Balkenhol musste sich auf dem gekörten Dreidimensional-Sohn Dreamtime geschlagen geben und landete auf Rang drei. Der Reitponyhengst ist Siegerhengst und Prämienanwärter in Hannover und zog nicht nur durch seine Optik alle Blicke auf sich.

Bei den Vierjährigen siegte erneut Jennifer Mieves, diesmal mit der Feedback-Tochter Five Senses, mit einer 8,0. Rang zwei ging an Sonja Zwirner auf Dempsey von Demsey und der Wertnote 7,8. Den dritten Platz teilten sich mit jeweils einer 7,7 Emil Ketz auf dem Desperados-Sohn Despacito und Monika Lugge auf der Rock-Forever-Tochter Rosa Rot. Den Titel Mettmanner Herbstchampion 2017 holte Joelle Mihm mit Regardez Moi und einer 8,0. Fürs Gebäude dieser hochnoblen Stute gab es vom Richterteam sogar die Traumnote 9.

Zwei Stunden später begann die Dressur der Klasse S*. Sie war gleichzeitig Qualifikationsprüfung für weitere Dressuren in gleicher Klasse, aber mit mehr Sternen und damit einem höheren Schwierigkeitsgrad und entschied zudem über den Einzug ins U 30-Finale der „FRR-AXA Ostwald Trophy“. Eine Chance für junge Reiter, sich unter Gleichaltrigen in der Drei-Sterne-Klasse messen zu können. In der ersten Qualifikation und auch der zweiten, einer Dressur Klasse S**, setzte sich Charline Wetzler auf Sirius Black an die Spitze.