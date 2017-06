Der Reit- und Fahrverein Lintorf freute sich über beinahe 1300 Nennungen an drei Tagen.

Ratingen. Mit einem packenden Wettbewerb in der letzten Prüfung des Wochenendes endete das dreitägige Reitturnier des Lintorfer Reit- und Fahrvereins. Beim S*-Springen mit Siegerrunde trennten Sieger Marc Boes auf „Amira“ und Martin Sterzenbach auf „Contagobet“ nur knapp anderthalb Sekunden. Beide Reiter hatten den schweren Parcours ohne Abwurf absolviert. Fehlerfrei blieb auch Debby Sterzenbach auf „Cinderella“, die Dritte wurde. Der Sieger aus Belgien revanchierte sich mit seinem ersten Platz für sein Scheitern tags zuvor: Dort hatte er hinter Martin Sterzenbach beim S*-Springen nur den zweiten Platz belegt. Auch da waren die beiden Reiter fehlerfrei geblieben, und die Zeit musste entscheiden. Sieger Martin Sterzenbach hatte da am Ende sogar nur knapp neun Zehntel Sekunden Vorsprung.

Corinna Thunig-Ring gewann die S*-Dressurprüfung

Zur Freude der Besucher gab es zum zweiten Mal auch eine S*-Dressur um den Preis des Förderkreises Grand Prix Düsseldorf. Den schnappte sich als Siegerin Corinna Thunig-Ring vom RuF Steele-Horst. Zweiter im Dressur-Viereck in der Halle wurde der Wickrather Jochen Bender.

Insgesamt 30 Wettbewerbe wurden an den drei Tagen auf den Plätzen von Gut Hülchrath ausgetragen. Mit mehr als 1300 Nennungen waren die Gastgeber sehr zufrieden. Reiter aus der gesamten Region und auch aus den Benelux-Ländern waren dabei. Viele von ihnen verbrachten das gesamte Wochenende in Lintorf und genossen bei bestem Wetter ein schönes, familiäres Beieinander. Wichtig waren den Gastgebern die Erfolge der Sportler aus dem eigenen Verein: In der Springprüfung L gingen die ersten beiden Plätze an Lia Sophie Bolten vom gastgebenden Klub. Sie wurde Erste auf „Lupicada“ und Zweite auf „Speedy Gonzales“.

Jaqueline Reichert belegte am Ende gleich zweimal den zweiten Platz

Ganz oben auf das Siegerpodest durften nach der L-Dresssur Trense Tanja Kaumann als Erste und Jaqueline Reichert als Zweite klettern. Letztere holte sich auch bei der L-Dressur Kandarre Rang zwei. Dhana Eller sicherte sich mit der Wertnote 6.4 den fünften Platz. Rieke Koenen und Julie Golbach aus Lintorf teilten sich den zweiten Platz im Führzügelwettbewerb, Finja Koenen wurde Vierte, Isabel Becker Dritte im Reiterwettbewerb, Anna Dörfel Vierte, Pia-Charlotte Beuster Sechste und Carola Meyer-Tüllmann Siebte. In der E-Dressur konnte Carina Meyer-Tüllmann mit ihrem Pony Frisbee den dritten Rang erreichen, Louisa Dörner und Paula Grönnebaum wurden Erste und Dritte im Springreiterwettbewerb.

Im Stilspringen der Klasse E freute sich die Lintorferin Daria-Marla Schwarz über den vierten Platz mit einer Wertnote von 7.1. Liza Frangen und Respiro landeten auf dem fünften Platz im E-Zeitspringen. In der Dressurprüfung Klasse A* kam Daria-Marla Schwarz auf den vierten Rang .

Thomas Meinecke, Ausbilder auf Gut Hülchrath, stellte in der Dressurpferdeprüfung Klasse A den Nachwuchs vor und gewann den Wettbewerb souverän mit „Dream Dancer“. In der Stilspringprüfung Klasse A* wurde Daria-Marla Schwarz mit einer Wertnote von 7,8 mit „Picareque“ Zweite, die Springprüfung Klasse A** entschieden Charlotte Hennig und „Easy“ für sich und gewannen mit einem rasanten Ritt souverän. Wiebke Weber und CorStar landeten in der gleichen Prüfung auf dem zwieten Platz, Lia Sophie Bolten wurde mit „Stina“ Sechste und mit „Lupicada“ Siebte.

