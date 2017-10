Die SG Langenfeld will den dritten Tabellenplatz gegen Rheinbach verteidigen, die SG Ratingen muss bei TuSEM Essen II antreten.

Langenfeld/Ratingen. Handball ist ein kompliziertes Geschäft mit vielen Abläufen, die 100-prozentig passen müssen. Das weiß einer wie Jurek Tomasik natürlich gut, der sich bereits seit Jahrzehnten auf hohem Niveau mit der Materie beschäftigt – und seine Erfahrung seit ein paar Monaten für den Regionalligisten SG Langenfeld einbringt. Der Drittliga-Absteiger verlor nach der vergangenen Serie viele vorherige Stammkräfte und holte ein halbes Dutzend neuer Spieler – was die Aufgabe noch schwieriger macht.

Unter dem Strich sieht der Stand der Dinge deshalb sehr ordentlich aus, denn die Mannschaft steht mit 8:2 Zählern auf Rang drei hinter dem TSV Bonn (12:0) und der SG Ratingen (8:2/besseres Torverhältnis). „Hätte uns das einer vor der Saison angeboten, hätten wir das natürlich sofort unterschrieben“, räumt Tomasik ein, der die Lage vor der Aufgabe heute Abend beim TV Rheinbach unaufgeregt sieht. „Das ist eine eingespielte Mannschaft, die zu Hause sehr stark ist“, sagt Langenfelds Trainer über die Gastgeber (sechster Platz/6:4 Punkte). In Linksaußen René Lönenbach (38 Treffer, 17 Tore durch Siebenmeter) stellt der TV zudem den bisher zweitbesten Torschützen der Regionalliga. Top-Werfer der SGL ist Felix Korbmacher (22), der knapp vor Max Adams (20) und André Eich liegt (20/davon sieben Siebenmeter). Seine bisher stärkste Offensivleistung zeigte Langenfeld am vergangenen Wochenende beim 37:24 über den TV Jahn Köln- Wahn. mid

Partie der SG Ratingen in Essen verspricht jede Menge Spannung

Wer in dieser Saison eine Garantie für knappe Spiele in der Nordrheinliga haben will, sollte sich unbedingt die Zweitvertretung von TuSEM Essen ansehen. Die Reserve des Zweitligisten hat in dieser Spielzeit zwar noch keinen Sieg auf dem Konto – spannend ist es jedoch immer. Denn bei sechs Spielen und nur drei Punkten aus drei Remis ist das Torverhältnis der Essener nur mit fünf Treffern im Minus. Bei diesen Essenern muss die SG Ratingen morgen antreten. „Wir müssen da sehr konzentriert antreten“, fordert Trainer Khalid Khan. Konzentriert heißt in diesem Fall: bis in die Schlussminuten. Gegen Weiden (27:28) fiel der entscheidende Treffer 49 Sekunden vor Schluss; gegen die Adler Königshof kassierte Essen 1:30 Minuten vor dem Ende den Ausgleichstreffer. Bei den Wölfen Nordrhein (34:34) traf Essen selbst 38 Sekunden vor Schluss; gegen den BHC II (28:28) fiel der Ausgleichstreffer sogar erst fünf Sekunden vor der Sirene. Und das Spiel gegen Aldekerk (31:32) ging auch erst 14 Sekunden vor Schluss verloren. „Irgendwann wird Essen mit dem Siegen anfangen“, sagt Khan. „Aber am besten erst nach dem Spiel gegen uns. Das wird aber nur klappen, wenn wir den Sieg mehr wollen als die. Mein Kollege Daniel Haase macht in Essen einen super Job mit der Mannschaft. Das sind alles junge Spieler mit viel Power. Die ziehen ihr Ding durch und werden manchmal für ihre Unerfahrenheit bestraft. Aber auch das ist ein Teil der Entwicklung. Wir möchten ungern die Mannschaft sein, die gegen Essen stolpert.“ asch