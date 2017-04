Ratinger TV löst die Hockey-Abteilung auf

Der Mangel an Spielern und Trainern ist zu groß. Die Gründung erfolgte erst im Jahr 2011.

Ratingen. Das Kinderzimmer von René Hoppes Sohn Jonas ist in den Farben Grün und Weiß gestrichen, den Farben des Ratinger TC. Der Neunjährige ist begeistert von Hockey. Doch bald wird er sich neue Lieblingsfarben suchen müssen. Denn die Hockey-Abteilung des RTC löst sich zum Ende der Saison auf. Im März 2011, anlässlich des 100-jährigen Bestehens des RTC, wurde die Hockey-Abteilung im Verein geschaffen. In den ersten fünf Jahren wuchs der junge Klub äußerst schnell, so dass mehr als 100 Mitglieder und sechs Jugendmannschaften gemeldet waren.

Der Anfang vom Ende war der Abschied von Trainer Tom Theilig

Gekrönt wurde diese erfolgreiche Jugendarbeit durch die C-Knaben, die im vergangenen Jahr die Bezirksliga-Meisterschaft gewannen. Ebenso stachen die C-Mädchen heraus, die dreimal knapp die Bezirks-Meisterschaft verpassten. Doch der Grundstein eines Breitensportvereins sind die ehrenamtlichen Trainer, Betreuer und Eltern, ohne die kein Ball rollt, keine Tasche gepackt wird, keine Trikots gewaschen werden. Der Niedergang begann bei Knaben- C-Trainer Tom Theilig, der die Mannschaft zu Jahresbeginn „für uns völlig unerwartet und aus nicht ersichtlichen Gründen in Richtung DSC 99 verließ“, sagte René Hoppe. „Dank des Einspringens von Daniel Bröchhacker und einem Studenten aus Südafrika, der das Torwarttraining übernommen hat, erreichten wir noch den sechsten Platz in der Oberliga.“

Die weiteren Probleme brachen dem Klub jedoch das Genick. „Aufgrund des Alters mussten einige Mädels und Jungs aus den C- in die B-Mannschaften wechseln, das haben wir nicht stemmen können. Wir hatten Mühe, die Teams mit Spielern füllen zu können“, sagt Hoppe. „Außerdem hatten wir ein Trainerproblem. Ein Übungsleiter studiert in Heidelberg, der andere spielt selber in der Hockey-Bundesliga, dazu kommen Beruf und Ausbildung.“

Was das Wichtigste in dieser Situation ist, hat der RTC erkannt: dass die Kinder weiter Hockey spielen können! So wurden der TV Ratingen sowie der Velberter HC um Unterstützung gebeten.

Um den fließenden Übergang zu gewährleisten, „haben die Jungs schon einmal die Woche bei den anderen Vereinen mittrainiert und werden auch schon zur Feldsaison für die neuen Klubs auflaufen“, sagte Hoppe und erklärte: „Unsere Knaben C gehen zum Teil über zum TVR und zum Teil nach Velbert, die Mädchen C und die Knaben D hingegen wechseln komplett zum TV.“ Und der Sportplatz am Götschenbeck, wo der RTC beheimatet war? „Der Hockeyplatz wird jetzt komplett vom TVR genutzt, wir haben ihn uns vorher ohnehin geteilt“, sagte Hoppe.

Bei den Wegbegleitern bedankte sich der Verein mit einem nachmittäglichen Grillen, Spiel und Spaß auf dem Hockeygelände am Keramag. Dabei gab es Abschieds-Shirts sowie eine Tombola, bei der Schläger und andere Preise zu gewinnen waren. Natürlich alles in Grün und Weiß – den Farben des RTC.

