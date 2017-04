Ratinger Trainer will den Kader besser austarieren

Karl Weiß, Trainer von Ratingen 04/19, über die Saison, die Kaderplanungen und seine eigene Rolle im Verein.

Herr Weiß, nach zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen hat Ratingen 04/19 in der Fußball-Oberliga jetzt 41 Punkte und ist 13 Zähler vom Abstiegsplatz entfernt. Sind die restlichen sieben Spiele ein Schaulaufen?

Karl Weiß: Auf gar keinen Fall. Wir werden die Spannung hochhalten, wollen weiter punkten und weiter als Mannschaft zusammenwachsen. Wir haben noch nichts erreicht.

Wenn die Mannschaft gegen Saisonende noch zusammenwachsen soll – was genau bedeutet das? Wird man viele Gesichter in der kommenden Saison wiedersehen?

Weiß: Richtig. Wir wollen den Stamm der Mannschaft behalten. Wir führen viele Gespräche. Einige Spieler haben bereits einen Vertrag für die kommende Saison, mit weiteren sind wir uns mündlich einig. Und Stand jetzt haben zwölf, 13 Spieler der Mannschaft zugesagt oder sogar unterschrieben. Wir wollen nicht wieder den totalen Umbruch, sondern nur Details verändern.

Was für Details sind das?

Weiß: Wir haben im Angriff ein Überangebot mit guten Spielern, während es in der Abwehr eng wird, wenn Spieler ausfallen. Leider hatten wir in dieser Saison fast alle Verletzte – und es waren einige – im hinteren Bereich. Aus der Viererkette vom Beginn der Saison fehlen aktuell drei Spieler, und leider fehlen uns gerade hinten auch etwas die Spieler, die multifunktional spielen können oder wollen. Wir werden den Kader besser austarieren müssen.

Was bedeutet das für einzelne Spieler? Marvin Ellmann wurde als Torjäger geholt und spielte zuletzt nur mit der Zweiten Mannschaft.

Weiß: Ich sage ja, vorne haben wir viele gute Spieler – und die anderen treffen auch das Tor. Marvin ist ein guter Fußballer, er hängt sich rein. Wir werden ihn sicher bald wieder brauchen.

Kapitän Adnan Hotic ist seit Dezember verletzt. Spielt er in den Planungen des Vereins weiter eine Rolle?

Weiß: Adnan hat sich immer untadelig verhalten, er ist immer und zu jedem Training da. Er hat viel Pech, und gerade für ihn tut mir das richtig leid. Ich glaube nicht, dass er in dieser Saison noch einmal zurück auf den Platz kommt. Aber wir werden mit ihm sprechen, für Adnan stehen bei uns immer alle Türen offen.

Was ist mit Ihrer eigenen Zukunft? Sie sind ja eigentlich Sportlicher Leiter, sind aber in der Krise als Trainer eingesprungen.

Weiß: Wir wissen noch nicht genau, wie die Konstellation in der kommenden Saison sein wird. Es kann gut sein, dass wir uns einen Trainer dazu holen, ich kann mir auch eine Lösung mit einem spielenden Co-Trainer vorstellen. So oder so werde ich die sportliche Leitung behalten – in welcher Funktion genau, sehen wir dann. Ich bin da nicht eitel.

Was ist mit der Jugend?

Weiß: Wir werden einige Spieler aus der A-Jugend in die erste Mannschaft hochziehen. Die Jugendabteilung um Martin Hasenpflug macht einen hervorragenden Job, ich bin mir sicher, dass da noch viele gute junge Spieler folgen werden.

Bleibt noch das Umfeld: Gerade im Stadion gibt es ja immer wieder Probleme.

Weiß: Ja, der Rasen ist ein ewiges Thema. Da muss noch was getan werden, ich hoffe, dass die den endlich mal in den Griff bekommen. Aktuell ist das Stadion für den Trainingsbetrieb gesperrt, wir suchen Ausweichmöglichkeiten auf Naturrasen zum trainieren. Das kann aber kein Dauerzustand sein.

