Die Herren 30 siegten im Spitzenspiel der Bundesliga zuhause knapp mit 5:4 gegen den TC Raadt.

Ratingen. „Das ist fantastisch, einfach einzigartig“, jubelte Teammanager Daniel Meier nach dem letzten verwandelten Matchball. Die seit Jahren ungeschlagene Mannschaft der Herren 30 des Ratinger TC eilt auch in der Bundesliga von Sieg zu Sieg und gewann nun auch das mit Spannung erwartete Spitzenspiel in Mülheim beim TC Raadt. Sie steht nach dem knappen 5:4-Sieg mit einem Bein in der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft.

Die beiden noch ausstehenden Partien gegen den RTHC Bayer Leverkusen (Samstag, 15. Juli, 13 Uhr) und gegen den TC Parkhaus Wanne-Eickel (Samstag, 22. Juli, 13 Uhr) scheinen nur noch Formsache. „Das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen“, sagt Meier. „Wir gehen als Favorit in die Partien und sollten sie für auch uns entscheiden können.“

In Raadt gewannen die Ratinger in der ersten Einzelrunde alle drei Begegnungen und gingen mit 3:0 in Führung. Der Serbe Ivan Bjelica siegte deutlich mit 6:1, 6:4 gegen Peter-Robert Hodel. An den Positionen vier und sechs hatten die Ratinger Glück und setzten sich jeweils erst im Champions-Tiebreak durch. Der Belgier Jeroen Masson bezwang den Spanier Carlos Poch-Gradin mit 6:4, 4:6, 10:6 und Holger Zühlsdorff behielt mit 4:6, 7:5, 10:7 die Oberhand über den Niederländer Alexander Blom.

Aber die Gastgeber kamen in der zweiten Einzelrunde noch einmal heran und glichen zum 3:3 aus: Der Kroate Roko Karanusic (Position eins) unterlag im Spitzenspiel Kristof Vliegen aus Belgien mit 6:7, 6:4, 2:10. An drei verlor Goran Vujaklija gegen Stefan Wauters mit 1:6, 3:6. Marc Leimbach verlor gegen den Niederländer Michel Koning im Champions-Tiebreak mit 7:5, 1:6, 8:10.

Es kam noch schlimmer für die Gäste. Ihr Doppel Stefan Roko Karanusic/Goran Vujaklija unterlag den Belgiern Kristof Vliegen/Stefan Wauters mit 0:6, 0:6. Nun hieß es aus Ratinger Sicht 3:4. Doch die beiden anderen Doppel drehten den Spieß doch noch einmal herum.

Ivan Bjelica und Boy Wijnmalen gewannen klar mit 6:3, 6:1 gegen Peter-Robert Hodel/Alexander Blom. Und dem Duo Jeroen Masson/Marc Leimbach war es vorbehalten, im entscheidenden Spiel den Siegpunkt zu machen. Sie setzten sich im ersten Satz in der Partie gegen Carlos Poch-Gradin/Michel Koning mit 6:1 durch, hatten im zweiten zwar mehr Probleme, retteten sich aber mit 7:5 ins Ziel und wurden von ihren Kameraden gefeiert.

