Ratingen. Nur noch Formsache ist die Meisterschaft für die Damen 40 des Ratinger TC Grün-Weiß in der Tennis-Niederrheinliga. Nach dem 6:3 beim TC Bredeney liegt das Team um die Spitzenspielerinnen Lotty Seelen und Karen Seele weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. Am Samstag können die Ratingerinnen den Aufstieg in die Regionalliga durch einen Erfolg beim Vierten TC Raadt perfekt machen.

In den Einzeln ging die Ratinger Mannschaft mit 4:2 in Führung

Grundlage für den Erfolg des Ratinger Teams in Essen waren die Einzel von Lotty Seelen (6:1, 2:6, 11:9 gegen Andrea Schlüter), Imke Koch (6:2, 6:1 gegen Susanne Katzmarek), Adriane Zeiler (6:0, 6:1 gegen Luitgard Klipper) und Dorte Uhlenbruch (3:6, 6:1, 10:5 gegen Zorana Hodzic), die fürs 4:2 sorgten. Im Doppel machten Lotty Seelen/Karen Seele und Adriane Zeiler/Birgit Weniger alles klar.

Die Herren des Ratinger TC GW verpassten in der Niederrheinliga am vorletzten Spieltag durch eine 4:5 Niederlage beim Tabellennachbarn GW Moyland den dritten Saisonsieg – der ihnen den vorzeitigen Klassenerhalt beschert hätte. Am Samstag können die Ratinger durch einen Erfolg über den Vorletzten MTV Kahlenberg alle Zweifel beseitigen. Im Falle einer Niederlage würde Mülheim allerdings vorbeiziehen. In Moyland hieß es nach den Einzeln 2:4 aus Sicht der Ratinger, die dann auf die Austragung der Doppel verzichteten. Max Heretl (6:3, 6:2) und Christian Rohling (6:4, 6:0) gewannen deutlich. Drei der vier übrigen Einzel waren eine deutliche Sache für die Gastgeber. Eric Baum (0:6, 1:6), Timo Pari (1:6, 1:6) und Simon Schulz (2:6, 1:6) waren chancenlos. Spitzenspieler Thomas Weigel musste sich trotz Chancen zum Sieg gegen Jesse Timmermans knapp mit 6:7 und 4:6 geschlagen geben. jana

Anzeige