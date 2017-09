Der Fußball-Oberligist erreichte ebenso die nächste Runde wie der VfB Hilden. Die Sportfreunde Baumberg dagegen schieden aus dem Wettbewerb aus. Landesligist Mettmann siegte erstmals in der Meisterschaft.

Kreis Mettmann. Das Wichtigste war für Karl Weiß nur eines: „Wir sind eine Runde weiter. Das zählt“, sagte der Trainer von Ratingen 04/19 nach dem Sieg im Niederrheinpokalspiel beim SV Velbert. Mit 2:1 kämpfte sich der Fußball-Oberligist beim klassentieferen Langesliga-Spitzenteam zum Sieg. „Das war sehr wichtig für die Moral“, sagte Weiß. „Velbert war ein richtig gutes Team mit einigen Oberliga-Akteuren. Aber wir haben es gut gemacht gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat.“

Dabei kamen die Blau-Gelben gar nicht gut in die Partie. Gerade drei Minuten waren gespielt, da verlängerte Timo Krampe eine Velberter Flanke mit dem Schienbein ins eigene Tor. Doch 04/19 presste früh – und erzielte so auch den Ausgleich. Emrah Cinar, der nach seiner Verletzungspause zurück ins Team kam und eine gute Leistung zeigte, erkämpfte sich den Ball, spielte dann Carlos Penan an, der nach rund 22 Minuten den wichtigen Ausgleich erzielte.

In der Halbzeit reagierte der RSV dann auch taktisch auf das Spiel der Gastgeber. Carlos Penan und Emrah Cinar spielten nun in vorderster Front – und der RSV übernahm klar die Initiative in der Partie. Den Siegtreffer erzielte Ismail Cakici nach 68. Minuten – mit seiner ersten Ballberührung nach seiner Einwechslung. Danach hatte der RSV, der seit der 60. Minute auch in Überzahl spielte (ein Velberter flog wegen Nachtretens vom Platz) eine ganze Reihe Chancen. Penan scheiterte alleine vor dem Torhüter und schob den Ball am Tor vorbei, auch Luca Bosnjak vergab aus aussichtsreicherer Position. asch

Die Sportfreunde Baumberg scheitern im Elfmeterschießen

Da waren sie plötzlich wieder, die wankelmütigen Sportfreunde Baumberg. Sie glaubten, die Aufgabe in der zweiten Runde des Niederrheinpokals ausschließlich mit spielerischen Mitteln lösen zu können – was sich als grobe Fehl-Einschätzung erwies. Der Oberliga-Zweite fiel jetzt beim Essener Bezirksligisten DJK VfB Frohnhausen erst aus allen Wolken und dann auf die Nase. Der Favorit musste in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Am Ende hieß es 8:9 (4:4/3:1), und der Niederrhein-Pokal 2017/1018 ist für Baumberg vorbei, bevor er überhaupt richtig begonnen hat.

Baumberg hatte trotz aller Probleme mehr Spielanteile und ging durch Ricardo Ribeiro mit 1:0 (8.) in Führung. Das 1:1 (12.) beantwortete Ribeiro mit dem 2:1 (14.), Ivan Pusic erhöhte auf 3:1 (38.). Auf das 2:3 (43.) kurz vor der Pause ließen die Baumberger kurz nach dem Wechsel durch Toni Munoz-Bonilla die 4:2-Führung folgen (50.). Frohnhausen glich über das 3:4 (64.) zum 4:4 aus (73.).