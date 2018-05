Annabell Theisen und Isabel Schauerte schafften die Norm.

Ratingen. Zwei Ratinger Mehrkämpferinnen haben am heimischen Stadionring die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft geknackt. Annabell Theisen (TV Ratingen) und Isabel Schauerte (TuS Lintorf) glänzten mit Top-Leistungen früh in der Saison. Für Annabell Theisen (Foto: TVR), die erstmalig in der Altersklasse der Frauen an den Start ging, begann der Wettkampf nicht gut: Nach einem verpatzten Hürdenlauf ließ sie gleich in der ersten Disziplin 80 Punkte liegen. Dafür erzielte sie im Hochsprung über 1,70 Meter eine neue persönliche Bestleistung. Auch im Kugelstoßen und dem 200-Meter-Lauf zeigte sie sehr gute Leistungen.

Am zweiten Tag des Siebenkampfes folgten die Disziplinen Weitsprung (5,28 Metern), Speerwurf (36,73 Metern/ neue persönliche Bestleistung) und der 800-Meter-Lauf. Mit einer Gesamtpunktzahl von 4535 Punkten löste die 19-Jährige das Ticket für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im August in Wesel. Gleichzeitig wurde sie Regionalmeisterin 2018 in der Altersklasse der Frauen.

Auch Isabel Schauerte startete gut in die Freiluftsaison. Die TuS-Athletin stellte mit 4953 Punkten eine neue persönliche Bestleistung auf und qualifizierte sich ebenfalls für die DM über 100 Meter Hürden (in Rostock) und im Siebenkampf (in Wesel).

Bereits am ersten Wettkampftag lag Isabel Schauerte mit einem Punktestand von 3070 Zählern auf DM-Qualifikationskurs. Mit Leistungen von 14,41 Sekunden / 1,56 Metern / 11,12 Metern / 12,51 Sekunden (100 Meter Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen, 100 Meter Spring) erreichte sie das bislang höchste Ergebnis zur Halbzeit.

Am zweiten Wettkampftag konnte die NRW-Kaderathletin dann in den Disziplinen Weitsprung, Speerwurf und 800 Meter Lauf (5,37 Meter / 34,64 Meter / 2:33:08 Minuten) nochmals mehrfach solide Leistungen abrufen und kratzte mit ihrem Endergebnis von stolzen 4953 Zählern an der magischen Schallmauer von 5000 Punkten. asch