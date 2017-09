In der Oberliga kommt es morgen zum nächsten Derby. Monheim fährt nach Schonnebeck, Hilden muss zu Spitzenreiter Straelen. Mettmann reist nach Nettetal.

Kreis Mettmann. Wenn es im Sport so etwas wie eine perfekte Reaktion auf einen Nackenschlag gibt, dann ist diese den Oberliga-Fußballern des FC Monheim (FCM) wohl gelungen. Die heftige 0:6-Niederlage beim Mitaufsteiger SV Straelen können die Monheimer nun jedenfalls als abgehakt verbuchen, denn am vergangenen Sonntag schaffte es der FCM durch einen klaren 4:0-Sieg gegen den VfB Speldorf gleich wieder zurück in die Erfolgsspur. Nun wollen die Monheimer an diese Leistung schon morgen wieder anknüpfen, wenn es für den FCM zum Auswärtsspiel zu der Spvg. Schonnebeck geht (15 Uhr). Zu den Essenern haben die Monheimer ein besonderes Verhältnis: „Schonnebeck hat gezeigt, wie man sich als sympathischer, familiärer Verein mit seriöser Arbeit in der Oberliga etablieren kann. Von daher sind sie schon so etwas wie ein Vorbild für uns“, sagt Ruess. In der bisherigen Spielzeit haben die Monheimer bislang als Tabellenvierter (16 Punkte) die Nase sogar schon vorn. Schonnebeck, derzeit mit 13 Zählern Neunter, könnte am Sonntag aber aufschließen. mroe

Sportfreunde Baumberg treffen im Derby auf Ratingen 04/19

Die Sportfreunde Baumberg empfangen morgen (15 Uhr) mit Ratingen 04/19 keinen einfachen Gegner. Nach einem schwachen Start trat Trainer Karl Weiß zurück, bevor mit Alfonso de Cueto am 19. September ein alter Bekannter den Posten übernahm. Das erste Spiel unter der Regie des neuen alten Trainers gewannen die Ratinger direkt mit 2:0 gegen den VfB Homberg. Dem Baumberger Coach Salah El Halimi missfällt, dass der direkte Konkurrent um den Ligaverbleib ausgerechnet jetzt neuen Mut geschöpft hat. „Die Ratinger sind am vergangenen Sonntag wiedererstarkt“, sagt der SFB-Coach und betont:. „Ihre Mannschaft verfügt insgesamt über ein riesiges Potenzial. Sie wollten anfangs in ganz anderen Tabellenbereichen mitspielen und sind ein heißer Gegner.“ Es gibt die interessante Parallele, dass Ratingen vor ziemlich genau einem Jahr ebenfalls schlecht startete. Deshalb ersetzte Weiß den damaligen Trainer Peter Radojewski. Anschließend holte Truppe unter weis aus drei Begegnungen sieben Punkte, ehe sie am 15. Oktober 2016 in Baumberg nach einer hervorragenden Leistung hochverdient mit 3:1 gewann.

Die Ratinger Mannschaft trainierte die ganze Woche auf dem Kunstrasen im Sportpark Keramag, um sich auf das Spiel in Baumberg einzustellen. „Das wird eine ganz harte Partie“, betont del Cueto. Zudem glaubt der Coach, dass die fünf Gegentore, die sich die Baumberger in der Vorwoche in Essen fingen, nicht gerade hilfreich sind. „Damit hat uns Essen keinen Gefallen getan“, sagt er. „Die Baumberger werden heiß sein. Vom Kader her gehören die nach ganz oben – und dort wollen sie sicher auch wieder hin. Das ist ein großes Kaliber, dort müssen wir uns gut präsentieren.“ fas/asch