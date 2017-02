Ratinger Schwimmer triumphieren

Bei der Meisterschaft auf Verbandsebene über die Langstrecke bewies das Team seine gute Frühform.

Ratingen. Viele Bestzeiten und viel Lob von Seiten der Trainer: Bei den Langstrecken-Verbandsmeisterschaften in Wuppertal präsentierten sich die Athleten des TV Ratingen in guter Frühform und schwammen zu zwölf Podiumsplätzen. Insgesamt gingen 23 TVR-Schwimmer ins Wasser und holten dabei fünf Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen. „Die Ausbeute ist mehr als erfreulich. Fast jeder Zweite hat eine Medaille geholt und das mit super Zeiten“, sagte Abteilungsleiter Ralf Kastner.

Auf den Strecken zwischen 200 und 1500 Metern erzielten die Ratinger bei 36 Starts 24 persönliche Bestzeiten. Im Mittelpunkt stand vor allem Janina Engel (Jahrgang 1995): Die Sportstudentin schwamm über 400 Meter Lagen in Vereinsrekord von 5:28,71 Minuten auf den ersten Platz. Zudem schlug sie über 800 Meter Freistil in 9:58,60 Minuten ebenfalls als Erste an. Engel unterbot damit auch die Pflichtzeiten für die NRW-Meisterschaften. Auf eine Teilnahme verzichtet die Doppelsiegerin jedoch – ganz im Gegenteil zu einem weiteren Quartett. Lea Weber (2005), Marie Görgens, Charlotte Wendel und Helen Burchard (alle 2004) qualifizierten sich mit ihren Zeiten über 800 Meter Freistil für die Veranstaltung am 18. März in Bochum.

Bei den Schwimmerinnen konnte zudem Antonia Salje (1995) mit einem Sieg über 400 Meter Freistil in 5:19,92 Minuten sowie zwei zweiten Plätzen über 200 Meter Brust und Rücken überzeugen. Ebenso wie Maira Hintze (2000), die über 400 Meter Lagen am schnellsten war und sich über 800 Meter Freistil den zweiten Platz sicherte. Bei den Schwimmern waren Johannes Lepper (2001) und Matthias Frank (1999) mit jeweils einer Bronzemedaille über 400 Meter Lagen am erfolgreichsten. Trotz der guten Ausbeute richtete Kastner den Blick direkt nach vorne: „Der Start in die Langbahn-Saison ist damit eingeläutet. Jetzt gilt es, bis Ende April die Pflichtzeiten für die Deutschen Meisterschaften zu unterbieten.“

