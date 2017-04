Ratinger planen die nächste Saison, Langenfelder rechnen noch

Die Handball-Drittligisten gehen höchst unterschiedlich an die letzten Spiele heran.

Kreis Mettmann. Die Saison in der Dritten Handball-Liga befindet sich auf der Zielgeraden – doch für die SG Ratingen ist sie schon jetzt ziemlich uninteressant. Der abgeschlagene Tabellenletzte hat keine Chance mehr, sich noch irgendwie zu retten. „Es geht jetzt vor allem darum, sich für die kommende Saison einzuspielen“, sagt Geschäftsführer Bastian Schlierkamp vor dem Duell gegen die Zweitvertretung von GWD Minden. Derzeit ist es eher der Unterbau, der die Verantwortlichen glücklich stimmt: Die Reserve steht vor dem Aufstieg in die Verbandsliga, die A-Jugend ist bereits Oberliga-Meister. „Wir haben alle A-Jugendlichen bereits an den Klub binden können“, so Schlierkamp.

Die Auswirkungen des „drohenden“ Aufstiegs der Reserve spüre man bei der SG bereits, sagt Schlierkamp. „Die Mannschaft ist sponsorentechnisch vor allem für lokale Sponsoren sehr interessant. Der lokale Einzelhändler will halt lieber eine Mannschaft sponsoren, die nächstes Jahr in der Region und gegen den TV Ratingen spielt.“ Die Planungen für die erste Mannschaft laufen zwar auf Hochtouren, doch es stockt alles ein wenig. Schlierkamp hat ein paar Kandidaten für das Traineramt auf der Liste. „Ich hoffe, dass ich bald Vollzug melden kann“, betont der Geschäftsführer. asch

SG Langenfeld will im Endspurt noch dreimal Punkte einfahren

Wenn einer beurteilen kann, wie das Innenleben eines Teams aussieht, ist das in der Regel der Kapitän. Das gilt auch für den Drittligisten SG Langenfeld, dessen Lage im Kampf um den Klassenerhalt sich in den vergangenen Wochen zugespitzt hat. Fünf Runden vor dem Ende der Saison deutet viel darauf hin, dass der Aufsteiger absteigen muss. Wenigstens für die direkte Rettung braucht der Vorletzte ein Wunder. Und der Auftakt zum Endspurt hat es auch wieder in sich, denn Langenfeld tritt heute Abend (19.30 Uhr) bei der auf Rang neun stehenden und gesicherten SG Schalksmühle-Halver an. „Wir haben noch nicht aufgegeben“, betont Mannschaftsführer Matthias Herff, „ich sehe nicht, dass uns die Motivation fehlt.“ In der Übersetzung heißt das: Die SGL will in den restlichen Spielen um das beste mögliche Ergebnis kämpfen. Herff macht eine Rechnung auf, die sich nachvollziehen lässt: „Unser Ziel ist es, dass wir noch sechs Punkte holen.“ Am ehesten lässt sich der Plan verwirklichen, wenn die SGL ihre Heimspiele gegen Schlusslicht Ratingen (8. April) und den Elften Minden (6. Mai) gewinnt. Zudem braucht die SGL einen Überraschungserfolg – entweder heute in Schalksmühle, beim Zehnten Korschenbroich (22. April) oder beim Zwölften Gummersbach (29. April). mid

