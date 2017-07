Der Fußball-Oberligist kam nur zu einem schwachen 1:1 gegen den Landesligisten Kray. Auch bei anderen Teams lief es nicht rund.

Kreis Mettmann. 18 Minuten dauerte der erste Auftritt von Emrah Cinar im Trikot von Ratingen 04/19 nach seiner etwas längeren Verletzungspause in der Vorbereitung. Dann griff sich der Stürmer in der 63. Minute des Testspiels gegen den FC Kray an den Oberschenkel. Die gleiche Stelle, womöglich wieder eine Verletzung. Entsprechend geknickt wirkte der Angreifer nach der Partie, als er, dick bandagiert, in die Kabine schlurfte. Hinzu kam noch ein überschaubares Niveau der ganzen Mannschaft im Test gegen den Essener Landesligisten: 1:1 stand es am Ende – und das nicht einmal unverdient.

Der Ratinger Trainer Karl Weiß hatte nach Cinars Verletzung nicht einen einzigen richtigen Offensivspieler mehr auf dem Platz – und die letzte halbe Stunde des Tests wurde so fast zum Muster ohne Wert. Allerdings erspielte sich der RSV auch in der Stunde zuvor kaum Chancen. Nach einer knappen halben Stunde prüfte Ismail Cakici den Kray-Schlussmann mit einem Roller, in der 33. Minute war es Carlos Penan – Ratingens Bester – der das 1:0 nach einer schönen Kombination erzielte. Es war allerdings die einzig Sehenswerte an diesem Nachmittag. Wie schon in den Testspielen zuvor wirkte das Offensiv- und Zusammenspiel bei den Ratingern behäbig und wenig ausgegoren.

In der Abwehr stand der RSV über weite Strecken sicher – doch ausgerechnet der Ausgleich, den Dennis Raschka erst im zweiten Nachschuss kassieren musste, wirkte ein wenig wie Slapstick – fast ungehindert von der Abwehr durften die Essener dreimal anlegen. asch

Sportfreunde Baumberg siegen gegen Mittelrheinligisten

Langsam aber sicher neigt sich die intensive Sommervorbereitung des Oberligisten Sportfreunde Baumberg ihrem Ende zu. Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel, der Erstrundenpartie im Niederrheinpokal beim TuS Fichte Lintorf am Samstag (17 Uhr) präsentierten sich die Baumberger am Wochenende im Testspiel gegen den Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach 09 in guter Form und setzten sich am Ende mit 3:2 (1:2) durch. Robin Hömig hatte nach zwölf Minuten die erste gute Gelegenheit, scheiterte allerdings freistehend vor dem Gästekeeper. Auf der anderen Seite war Bergisch Gladbach deutlich effektiver: Auf das schön herausgespielte 1:0 (19.) ließen die Gäste kurz darauf auch noch das 2:0 (23.) folgen. Die Baumberger hatten allerdings gleich die richtige Antwort parat und kamen durch einen Kopfballtreffer von Hömig wieder auf 1:2 heran (27.).

Vorbereiter des Anschlusstreffers war Neuzugang Maximilian Nadidai (TuRU Düsseldorf), den sein Trainer Salah El Halimi in der Partie auf ungewohnter Position als linken Außenverteidiger testete. Kurz vor dem Pausenpfiff verpasste Ali Can Ilbay den Baumberger Ausgleich nur knapp, als er den Ball an die Latte schoss (44.).