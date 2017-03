Ratinger Frauen bejubeln Aufstieg

Das Team des TVR tritt in der nächsten Saison in der Verbandsliga an.

Ratingen. Der TV Ratingen hat es geschafft, die Handball-Damen sind in die Verbandsliga aufgestiegen. Und das bereits vier Spieltage vor dem Saisonende. Meister wurde die unbesiegte SG Überruhr III (35:1 Punkte), aber auch Platz zwei ist aufstiegsberechtigt. Die Ratingerinnen kamen auf 31:5 Punkte und der Drittplazierte HSV Wuppertal kann nicht mehr herankommen. Der große Showdown am 1. April, wenn Überruhr als Meister an den Europaring kommt, hat damit nur noch freundschaftlichen Charakter.

Der Aufstieg war am Europaring länger geplant. Dafür wurde mit Rudolf Lichius und Cordula Schwirblat im letzten Sommer ein erfahrenes Trainer-Duo verpflichtet. Die beiden arbeiten schon 14 Jahre zusammen, so auch in der Dritten Liga. Als das Angebot vom TV Ratingen kam, da schauten sie sich erst einmal diese Truppe an. Es folgten Probe-Trainingseinheiten, dann kam die Unterschrift. Lichius, 58 Jahre alt, Immobilien-Kaufmann und in Burscheid wohnend: „Eine Mannschaft, die keine sonderlichen Ziele verfolgt, die hätten wir niemals übernommen. Cordula und ich waren uns aber schnell einig, dass es hier in Ratingen etwas zu bewegen gibt.“ Wäre der Aufstieg nicht gelungen, dann hätten sie wieder ihre Koffer gepackt.

Mit einem 15-Spielerinnen-Kader wurde der Aufstieg sicher gestellt. Da sind zunächst die beiden Torfrauen Rebecca Wagner und neu dabei Melanie Dünwald. Rechtsaußen sind die beiden Linkshänderinnen Birgit Cordes und Jenny Budnik, zudem kann die Ex-Lintorferin Carolin Mentzen als Rechtshänderin dort eingesetzt werden. Im Rückraum spielen Xenia Trippel, Ramona Ludwig, Vanessa Reinartz, Verena Meschig, die Kettwigerin Anna Brix, Ronja Mantyk, Charlotte Schultz, Svenja Heidenreich, Melanie Ziebold und Monja Szkodny. Geführt wird das TV-Damenteam wie seit Jahren von Beate Egert. wm

