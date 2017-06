In der Tennis-Regionalliga fuhr die Mannschaft einen immens wichtigen Erfolg gegen Westfalia Westerkappeln ein.

Kreis Mettmann. In der Tennis-Regionalliga machten die Damen des Ratinger TC durch einen 7:2-Erfolg über GW Westfalia Westerkappeln einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Grundlage für den klaren Sieg schufen die Ratingerinnen durch eine 5:1-Führung nach den Einzeln. Allerdings hätte es auch 3:3 oder gar 2:4 stehen können, denn Imke Küsgen (6:4, 5:7, 10:7 gegen Maurien Rikkert) und Sofia Papadopoulou (6:4, 4:6, 10:6 gegen Jana Strathmann) und Jutta Bornefeld (6:7, 6:2, 10:8 gegen Alessa Gravemann) gewannen ihre Partien allesamt erst im Champions-Tie-Break. Die übrigen Punkte holten Nicola Geuer und Daniela Pusch sowie im Doppel Nicola Geuer/Imke Küsgen sowie Jutta Bornefeld/Milijana Scepanovic.

Damen des Lintorfer TC kassierten knappe Niederlage

Über eine knappe 4:5-Niederlage beim VfL Bochum ärgerte sich Liga-Konkurrent Lintorfer TC. Nach den Einzeln hatte es aus Sicht der Damen des LTC 2:4 gestanden. Lediglich Sarah Gronert und Emelie Luisa Schwarte hatten punkten können. Sarah Krohnen-Dauser und Daniela Kalthoff hatten im Champions-Tie-Break unglücklich verloren. In den Doppeln hätten die Lintorferinnen den 2:4-Rückstand beinahe noch in einen 5:4-Sieg umgebogen. Sarah Gronert/Sarah Krohnen-Dauser gewannen 6:1, 6:1 gegen Katarina Majorova/Franziska Funke und Daniela Kalthoff/Dalina Dahlmans mit 7:6, 7:6 gegen Jana Hecking/Virginie Stein. Nun hieß es 4:4. Aber Lisa Krohnen-Dauser/Emelie Luisa Schwarte unterlagen Anouk Tigu/Mona Höppner mit 6:1, 1:6, 6:10 im Champions-Tie-Break. faja

Ratinger Herren bestreiten ein großes Finale gegen Remscheid

Einen klaren 9:0-Sieg feierten die Herren 40 des Ratinger TC in der Regionalliga gegen den SC Hörstel, der nach der Niederlage in der vergangenen Woche beim Tabellenführer Remscheid seine Titelambitionen begraben hat und nicht mit seiner stärksten Mannschaft antrat. So hatten die Ratinger Akteure – Arnaud Magnin, Kimi Tiilikainen, Daniel Dolbea, Marc Pradel und Christian Koch – bei ihren jeweiligen Zwei-Satz-Siegen leichtes Spiel. Lediglich Daniel Meier brauchte bei seinem 4:6, 6:3, 10:3-Erfolg über Heiko Olbrisch drei Sätze. Am heutigen Samstag kommt es in der Partie zwischen den beiden verlustpunktfreien Mannschaften von Rot-Weiß Remscheid und Ratingen zum großen Finale um Platz eins. faja

Anzeige