Die SGR empfängt die Reserve des Bergischen HC, die SGL geht als Favorit in die Partie gegen den Tabellenletzten Weidener TV.

Ratingen/Langenfeld. Nach einem spielfreien Wochenende kehren die Regionalliga-Handballer der SG Ratingen auf das Feld zurück. Vor zwei Wochen mussten die Ratinger eine 32:35-Niederlage bei TuSEM Essen II hinnehmen, heute empfängt die SG die Zweitvertretung des Bergischen HC. Das Löwenrudel könnte sich mit einem Sieg erstmal in der Führungsgruppe der Regionalliga West festsetzen.

Die Gäste tun sich bislang schwer in dieser Spielzeit. In sieben Partien holten die BHC-Löwen nur einen Sieg und ein Unentschieden, verloren hingegen ganze fünf Begegnungen. Mit einer Bilanz von 3:11 rangiert der Bergische HC in den Niederungen der Regionalliga auf Rang 14 – nur der Weidener TV ist schlechter platziert (2:10). Die Ausgangslage des Löwenrudels ist hingegen deutlich besser: Mit vier Siegen und zwei Niederlagen stehen die Ratinger auf Rang drei des Tableaus (8:4). Immer besser setzen die Spieler das geforderte Tempo um, für das Trainer Khalid Khan in der Handballszene bekannt ist.

Die Niederlagen gegen Köln-Wahn und in Essen schmerzen zwar in der Gesamtbilanz, bedeuten aber keinen Beinbruch. Nach nur sechs Partien hat das Löwenrudel jetzt schon mehr Siege auf dem Konto, als in der ganzen vergangenen Drittliga-Saison. Die verkorkste letzte Spielzeit scheint aus den Köpfen verschwunden zu sein. law

Die SGL setzt in ihrer eigenen Halle auf den Heimvorteil

Nach einer spielfreien Woche treten die Langenfelder Handballer wieder zu Hause an. Und schon allein das lässt für die Partie gegen den Weidener TV am Samstag (19 Uhr) hoffen – denn: In der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium fühlt sich der Regionalligist besonders wohl. In drei Spielen landete die Mannschaft von Trainer Jurek Tomasik drei Siege. „Zu Hause sind wird nicht leicht zu knacken“, bestätigt der Trainer, um gleich eine Forderung hinterher zu schicken: „Das soll möglichst lange so bleiben.“ Gegen den Tabellenletzten aus Würselen (bei Aachen) erwartet Tomasik jetzt „ein ganz schwieriges Spiel“. Zwar verlor der Weidener TV seine vergangenen fünf Spiele allesamt, aber genau das mache ihn gefährlich. „Dennoch sind wir der Favorit“, stellt der Trainer klar. Er hofft, dass seine Mannschaft die immerhin sieben Neuzugänge im Kader hat, vor allem defensiv noch weiter an Stabilität zulegt. mol