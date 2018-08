Fußball-Oberligisten aus dem Kreis erlebten einen schwachen Saisonstart. Ratingen und Baumberg spielten remis, Hilden und Monheim verloren.

Kreis Mettmann. Zum Auftakt der Fußball-Oberliga Niederrhein ist von den Mannschaften des Kreises Mettmann nur den Velberter Teams SSVg (3:1 gegen Spvg Schonnebeck) und SC (1:0 bei Schwarz-Weiß Essen) ein Sieg gelungen.

Ratingens Lamidi erzielte den Ausgleich in der Nachspielzeit

Ratingen 04/19 trennte sich 1:1 (0:0) vom VfB Speldorf. Der Ausgleich fiel dabei erst in der Schlussminute: Moses Lamidi zeigte Instinkt, sprintete punktgenau in den Speldorfer Sechzehner und schob den Ball wuchtig in die Maschen – 285 Zuschauer jubelten. „Wir haben einen Punkt gewonnen“, sagte 04/19-Kapitän Mark Zeh beim Gang in die Katakomben: „Das Ding wollte vorher wieder nicht rein. Das gibt es einfach nicht“, ärgerte sich Zeh hinterher weiter.

RSV-Trainer Alfonso del Cueto hatte Angriffsfußball versprochen. Doch zunächst fanden die Gäste aus Mülheim/Ruhr besser ins Spiel. So gehörten Maciej Szewczyk (1.) und Andre Trienenjost (6.) die ersten nennenswerten Szenen. Nach knapp 15 Minuten wurden die Ratinger besser, legten die „anfängliche Angst“ (del Cueto) ab und hatten in der 21. Minute die erste gute Aktion: Lamidi scheiterte aber an Gäste-Schlussmann Kai Gröger, ebenso wie in der 34. Minute. Die ersten Minuten der zweiten Hälfte gehörten den Gästen und 04/19-Schlussmann Almantas Savonis, der einen Rückstand zweimal glänzend verhinderte. Auf Ratinger Seite setzte sich die miserable Chancenausbeute fort – Lamidi (56./64.) verpasste, Sergen Sezen (76.) verfehlte aus sieben Metern freistehend. Dies rächte Esad Morina, der mit einem Traumschuss aus 18 Metern die Führung für Speldorf herstellte (78.). 04/19 zeigte Moral, warf alles nach vorne und belohnte sich mit dem Treffer durch Lamidi (90.+2). „Wir haben nie aufgesteckt und Moses weiß einfach, wo das Tor steht. Ich bin insgesamt zufrieden mit der Leistung und dem Punkt“, sagte del Cueto. LW

Warnung vor Standardstärke des VfB-Gegners erzielte keine Wirkung

Für den VfB Hilden war der Auftakt einer zum Vergessen. Das Team unterlag in Kleve mit 0:3 (0:2). Die Niederlage an sich hakte Marc Bach relativ schnell ab. Weitaus mehr wurmte den VfB-Trainer jedoch die Art und Weise, wie der Misserfolg zustande kam. „Wir hatten die Mannschaft vor den Standardqualitäten der Klever gewarnt“, stellte der 40-Jährige fest. Offenbar stießen die Worte aber nicht auf fruchtbaren Boden, denn schon kurz nach dem Anpfiff köpfte Sebastian van Brakel den Ball nach einer Ecke ins Tor (4.). Auch das 2:0 (36.) entsprang einer Standardsituation: Tim Haal traf nach einem Freistoß. Die schwache Abwehrarbeit war das eine. Zugleich fanden die Hildener aber auch in der Offensive nicht in die Begegnung. „Wir haben es nicht geschafft, unsere Abläufe einmal so durchzusetzen, wie wir es trainiert haben“, erkannte Bach. Das 3:0 erzielte Nedzad Dragovic (72.) per Elfmeter. bs