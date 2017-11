In der Oberliga spielt 04/19 gegen SW Essen mit dem Ex-Spieler Marvin Ellmann. Hilden gastiert in Krefeld, Monheim in Cronenberg und Baumberg empfängt den SV Straelen.

Kreis Mettmann. Dieses Gefühl, einen alten Bekannten wieder zu treffen, diesen jedoch irgendwie nicht wieder zu erkennen – das hat wohl jeder mal. In diesen Tagen dürfte dieses Gefühl bei den Spielern von Ratingen 04/19 besonders ausgeprägt sein. Zumindest bei denen, die schon in der vergangenen Oberliga-Saison im Kader standen. Denn morgen trifft der RSV auf Schwarz-Weiß Essen. Dort spielt Marvin Ellmann. Der Stürmer hat in 13 Spielen schon sagenhafte 17 Tore geschossen. Vergangene Saison bei 04/19 waren es 17 Auftritte – und da traf er sieben Mal. „Ich habe ihn nie trainiert“, sagt der heutige Trainer Alfonso del Cueto. „Aber ich kenne ihn aus Wuppertal natürlich gut. In Essen scheint man ihm wieder richtig Selbstvertrauen verpasst zu haben, das merkt man gerade.“ Del Cueto warnt indes davor, sich in Essen zu sehr auf Ellmann zu konzentrieren. „Die haben auch andere gute Spieler“, so der Coach. „Eric Yahkem ist zum Beispiel auch ein starker Stürmer. Essen hat nicht zu Unrecht vier Punkte mehr als wir.“ asch

Hildener Trainer erwartet ein hitziges Duell im Abstiegskampf

Die Kontrahenten VfR Krefeld-Fischeln und VfB 03 Hilden gingen mit ähnlichen Erwartungen in die Saison. Vor dem Start der Meisterschaft galt die Devise: Möglichst schnell die 40 Punkte einsammeln, die in der Regel zum Klassenerhalt reichen. Und dann wollten die Mannschaften einen einstelligen Tabellenplatz in den Blick nehmen. Von der 40er-Marke sind die Fußballer des VfB 03 nach 14 Spieltagen noch weit entfernt. 13 Zähler stehen aktuell auf dem Konto. Nicht viel rosiger sieht die Situation für die Fischelner aus, die gar erst elf von 42 möglichen Punkten einfuhren. Und damit ebenfalls den eigenen Erwartungen weit hinterherhinken. Angesichts der Ausgangssituation erwartet VfB-Trainer Marcel Bastians „ein heißes und hitziges Duell im Abstiegskampf“.Nur ein Sieg hilft beiden Kontrahenten wirklich weiter – eine Niederlage wäre ein weiterer herber Rückschlag. bs

FC Monheim rechnet sich gegen den Drittletzten etwas aus

Das kurzfristig anberaumte Testspiel gegen den SSV Berghausen (Bezirksliga) am Dienstagabend entschied der FC Monheim nach Treffern von Karim Afkir und Daud Gergery mit 2:0 für sich – und hätte das Ergebnis durchaus noch höher gestalten können. Für die nächste Aufgabe in der Oberliga hat sich der Aufsteiger in den letzten beiden Partien eine breite Brust erarbeitet und beim Drittletzten Cronenberger SC darf sich der FCM am Sonntag durchaus etwas ausrechnen. Ob Eray Bastas und Patrick Becker nach ihren Verletzungen rechtzeitig wieder mit an Bord sind, bleibt abzuwarten. Sicher ist derweil, dass Gordon Weniger nach abgesessener Rotsperre wieder spielberechtigt ist. mroe