Ratingen siegt im Derby gegen Baumberg

In der Fußball-Oberliga genügten 04/19 ein paar Aktionen, um die Partie zu entscheiden. Der VfB Hilden verlor gegen Krefeld. Landesligist Mettmann kam zu einem 3:3 gegen Benrath, Monheim unterlag Viersen.

Kreis Mettmann. Fast wäre es sogar noch schiefgelaufen. Ali Daour setzte für die Sportfreunde Baumberg zu einem letzten Sprint in den Strafraum von Ratingen 04/19 an, wurde dabei vielleicht sogar berührt – er hob jedenfalls sofort ab. Alles schaute auf Schiedsrichter Lukas Luthe. Der überlegte kurz. Nahm die Pfeife in den Mund. Und pfiff das Spiel dann ab: Ratingen brachte so die 2:1-Führung über die Zeit. Und das auch verdient.

Zuvor hatten die Ratinger nach dem Anschlusstreffer von Daour (85.), der den Ball flach im linken unteren Eck versenkte, noch zwei Riesenchancen, um den Deckel draufzumachen. Doch erst vergab Marvin Ellmann einen Alleingang, indem er den Ball über das Tor setzte. Und dann verpasste Emre Cinar den Querpass zum besser postierten Mitspieler. So blieb Baumberg im Spiel.

Bis zur spannungsgeladenen Schlussphase war die Partie bei kaltem Wetter nichts für Fußballästheten. Chancen waren Mangelware, das Geschehen spielte sich hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen im Mittelfeld ab. Die einzig wirklich gute Chance hatte Ratingen im ersten Durchgang, doch Erkan Ari traf nur den rechten Pfosten. Davor und danach passierte gar nichts.

Doch nach dem Seitenwechsel reichten den Ratingern ein paar lichte Momente, das Spiel für sich zu entscheiden. Luka Bosnjak wurde gut in die Tiefe geschickt, spielte einen Abwehrspieler aus und schob den Ball flach ins Tor. Und nur drei Minuten später war es Tim Manstein, der nach einer Standardsituation plötzlich aus 18 Metern zum Schuss kam – der Ball schlug am linken Innenpfosten ein.

Der von Baumberg eingewechselte Ali Daour machte deutlich mehr Betrieb als die blassen Offensivspieler Robin Hömig oder Miguel Lopez-Torres. Schon direkt nach dem Anschlusstreffer verpasste Christian Krone nach einer perfekten Flanke den Ball frei vor dem Tor. So jedoch bleiben die Sportfreunde weiter sieben Zähler vor einem Abstiegsrang. Der RSV dagegen rückte durch den Erfolg auf den vierten Rang vor. asch

Ahmet Kizilisik erzielt alle drei Tore für den ASV Mettmann

Eine torreiche Landesliga- Partie zwischen dem ASV Mettmann und der VfL Benrath, die ihre Höhepunkte vor allem in der zweiten Halbzeit hatte, endete mit 3:3 (0:0). Nach einem eher durchwachsenen ersten Durchgang wurde die Begegnung deutlich lebhafter, wenn auch nicht spielerisch ansehnlicher. Kurios war das Eigentor von Innenverteidiger Justus Erkens (64.), der das Leder nach einem Freistoß der Gäste unbedrängt per Kopf in den eigenen Winkel beförderte. Ahmet Kizilisik erzielte nach einem Foul an Rehag den fälligen Elfmeter zum 1:1 (65.), glich nach zwischenzeitlicher Führung des VfL erneut aus (72.) und steuerte auch noch das 3:3 (87.) bei, nachdem die Benrather abermals in Führung gegangen waren (76.). K.M.

Monheim lässt gegen Viersen zu viele Möglichkeiten ungenutzt

Landesligist FC Monheim, der zuletzt dreimal hintereinander gewonnen hatte, musste gegen den um den Klassenerhalt kämpfenden 1. FC Viersen eine vermeidbare 1:2 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Die dritte Monheimer Heimpleite in dieser Saison war vor allem auf eine schwache Chancenverwertung zurückzuführen. Die couragiert auftretenden Gäste waren hier deutlich effektiver, denn aus nur drei gefährlichen Aktionen erzielten sie zwei Treffer. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Derman Disbudak (80.) war für den FCM nicht genug. Trotz des Rückschlags ist das Team (55 Punkte) als Vierter im Kampf um die Aufstiegsplätze noch nicht ganz aus dem Rennen. ts-

VfB Hilden gibt Vorsprung nach der Pause noch aus der Hand

Zum zweiten Mal in Folge handeln sich die Fußballer des VfB 03 eine vermeidbare Niederlage ein. Schon in der Partie am Gründonnerstag gegen den schwachen Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert ließen die Hildener die notwendige Konsequenz im Abschluss vermissen, während dem Kontrahenten eine gute Chance zum Tor des Tages reichte. Diesmal aber lag die Mannschaft von Marcel Bastians sogar mit 2:0 in Führung – und gab den Vorsprung nach der Pause überraschend noch aus der Hand. Die bittere Konsequenz: Die Hildener rutschten auf den achten Platz ab, während Fischeln auf Rang fünf kletterte.

Dabei fanden die Fußballer des VfB 03 gut in die Oberliga-Begegnung, auch wenn sie nach zwölf Minuten eine Schrecksekunde hatten, als Quin Johannes Kruijsen erst im Duell gegen Keeper Bastian Sube seinen Meister fand. Nur zwei Minuten später stürmte Khalid Al-Bazaz über die linke Seite nach vorne, passte steil auf Pascal Weber, der sich im hohen Tempo durchsetzte und ins lange Eck zur 1:0-Führung vollendete. Als die Gastgeber Calli Weber im Strafraum nur mit einem Foul zu bremsen vermochten, trat Denis Ivosevic zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 2:0 (30.).

Nach mehreren weiteren guten Möglichkeiten vor und nach der Pause nahm das Unheil in der 71. Minute seinen Lauf: Kevin Breuer spitzelte die Kugel aus kurzer Distanz an Bastian Sube vorbei zum 1:2 (71.) ins Netz. Vier Minuten danach traf Breuer aus 22 Metern zum 2:2 in den Winkel. Dustin Orlean brachte die Krefelder nur 120 Sekunden danach sogar mit 3:2 in Führung. Und dann konterten die Gastgeber den VfB eiskalt aus – Breuer erhöhte auf 4:2 (87.). Als ein Verteidiger Vincenzo Lorefice im Strafraum von den Beinen holte, verkürzte Denis Ivosevic per Elfmeter auf 3:4 (89.). bs

