Auch im Rückspiel feierte Fußball-Oberligist 04/19 gegen Hilden einen Erfolg. Landesligist Mettmann sieht gegen Nettetal kein Land, der Monheimer Sieg gegen Benrath hat Folgen.

Kreis Mettmann. Die Statistik ließ die Fußballer des VfB 03 Hilden schon vor dem Anpfiff des Oberliga-Derbys gegen Ratingen 04/19 nichts Gutes ahnen, denn in bis dato neun Duellen kassierten sie fünf Niederlagen. Nach dem Abpfiff stand die sechste im zehnten Vergleich – die Partie endete mit 0:2 (0:1). Damit verpassten die Hildener nicht nur die anvisierte 50-Punkte-Marke, sondern rutschten auch auf Rang acht ab. Dazu können sie nicht sicher sein, am Ende der Saison tatsächlich auf einem einstelligen Tabellenplatz zu stehen. Schließlich sind sie am letzten Spieltag in der Zuschauerrolle, da der Vorstand des VfB 03 die letzte Partie gegen den Oberliga-Meister KFC Uerdingen abgesagt hat.

Ganz anders ist die Lage bei den Ratingern. Sie beendeten mit dem Erfolg auf der Anlage an der Hoffeldstraße eine Negativserie. In den vier Partien zuvor kassierten sie drei Niederlagen und holten nur gegen den SC West ein Remis. Mit dem Dreier gegen Hilden leiteten sie jedoch die Wende ein und kletterten zugleich auf den neunten Platz und können mit einem Sieg gegen den VfR Krefeld-Fischeln nächsten Sonntag den VfB 03 ebenso noch überholen wie der SC West, der dann beim Lokalrivalen TuRU Düsseldorf antritt.

Der frühere Hildener Spieler Carlos Penan erzielte mit einem technisch feinen Treffer zehn Minuten vor der Pause die 1:0-Führung der Gäste. Tolga Erginer leistete die Vorarbeit, Penan vollendete dann mit einem klasse Schuss aus der Drehung ins linke untere Eck – Bastian Sube streckte sich vergeblich. Gute Hildener Chancen waren in der ersten Halbzeit rar gesät. So fasste sich Fabian Andree ein Herz, doch sein flacher Schuss aus 22 Metern strich am rechten Pfosten vorbei (19.). Und als Timo Kunzl im Zweikampf mit 04/19-Kapitän Phil Spillmann zu Fall kam, sah Schiedsrichter Torsten Schwerdtfeger keinen Anlass zum Elfmeterpfiff.

Auf der anderen Seite parierte Torhüter Raschka einen Kopfball von Tim Manstein nach Ari-Flanke. Den Freistoß von Fabio di Gaetano aus rund 30 Metern erreichte Manuel Schulz mit dem Kopf, doch Keeper Raschka lenkte den Ball noch so eben über die Latte (54.). Besser lief es für die Ratinger. Einen Eckball von Fatih Özbayrak köpfte Denis Dluhosch zum 2:0 (64.) ein. Der VfB 03 wechselte zwar frische Kräfte ein, die Wende wollte aber nicht gelingen. bs