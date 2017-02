Ratingen hält nur bis zur Pause mit

Die Handballer des Drittligisten verloren auswärts bei der SG Schalksmühle-Halver klar mit 24:31.

Kreis Mettmann. Abstieg ist für Arthur Giela ein Fremdwort. Einige Male sei es knapp gewesen, sagte der Rückraumspieler der SG Ratingen. „Aber abgestiegen bin ich noch nie.“ Zum Ende seiner Karriere könnte Giela dieses mehr als unangenehme Gefühl nun doch noch kennenlernen – auch wenn er selbst gar nicht mehr auf der Platte steht. Nach der 24:31 (13:13)-Niederlage bei der SG Schalksmühle-Halver wird die Situation für den Handball-Drittligisten SG Ratingen immer brenzliger. Die dringend benötigten Siege bleiben Woche für Woche aus, beim Auswärtsspiel im Sauerland setzte es bereits die 17. Saisonniederlage – und das im erst 20. Spiel. „Bei uns resigniert keiner. Der Wille ist da, die Jungs ziehen dran, aber wir werden einfach nicht belohnt“, sagte Giela, der bis zum Saisonende das Trainerteam um Spielertrainer Simon Breuer unterstützt.

Gegen Schalksmühle gab Giela von der Seitenlinie aus Anweisungen. Und das mit Erfolg – bis zur Halbzeitsirene, mit der Breuer das 13:13 erzielte. Doch gleich in den ersten Minuten nach der Pause kassierte die SG zwei schnelle Gegentore, in der 34. Minute blinkte sogar ein 13:16 aus Ratinger Sicht auf der Anzeigetafel. Ein Rückstand, von dem sich das Tabellenschlusslicht nicht mehr erholte. Es fehlte fortan an der nötigen Konsequenz, viele einfache Fehler schlichen sich ein und sichere Tore wurden teils sträflich liegen gelassen. Die Gastgeber hatten so keine großen Probleme, sich sukzessive abzusetzen und fünf Minuten vor Schluss durch einen Siebenmeter von Jacek Wardzinski für die Entscheidung zu sorgen.

Gegen Schalksmühle war Lars Jäckel mit sieben Treffern mit Abstand bester SG-Schütze an diesem Abend. Positiv bleibt zu erwähnen, dass sich der Abstand auf das rettende Ufer nicht viel vergrößert hat. Nach diesem Spieltag beträgt der Abstand zum rettenden Ufer acht Punkte. „Aber langsam müssen wir die Punkte holen“, betonte Giela. Der Ratinger weiß, dass ihm der Abstieg zum Ende seiner Handball-Laufbahn sonst kaum erspart bleiben kann. new

TV Angermund weist Mettmann im Derby in die Schranken

Das Duell der beiden Aufsteiger ging im Derby klar an TV Angermund. Der Oberligist marschiert nach dem 29:25 (17:16)-Sieg gegen die schwächelnden Mettmanner weiter in Richtung Vizemeisterschaft. Auch wenn sich das Team von Trainer Ulrich Richter für seinen zweiten Platz (23:9 Punkte) nichts kaufen kann, bedeutet er viel: Vor noch drei Jahren kämpfte der TVA um den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Das aktuelle Abschneiden zeigt, dass die Verantwortlichen Vieles richtig gemacht haben müssen. Die Verpflichtung von Torhüter Matthias Jakubiak gehört beispielsweise zu den besseren Entscheidungen der Vergangenheit. Der Keeper machte im Spiel gegen Mettmann insbesondere im zweiten Durchgang den Unterschied. Die Truppe von Coach Jürgen Tiedermann mühte sich gegen die gut harmonierenden und auf jede taktische Umstellung eine gute Lösung präsentierenden Angermunder unermüdlich. Sie kämpfte sich nach dem 11:16 (27.) auf 16:16 heran. Doch das Spiel drehte sie nicht. Nach dem Seitenwechsel stand der TVA-Deckungsverband gegen den Mettmanner Rückraum wesentlich kompakter. Lediglich neun Treffer gelangen dem Verbandsligameister des vergangenen Jahres in den letzten 30 Minuten des Spiels. Bis zum 21:23 (45.) waren die Gäste um Bastian Munkel an den Hausherren dran. Danach zog der starke Tabellenzweite davon. erd

Unitas Haan überrollt Dinslaken nach der Pause mit Torlawine

Mit dem deutlichen 28:19 (10:11)-Sieg bei der MTV Rheinwacht Dinslaken bestätigte Unitas Haan seine Top-Form und gehört aktuell zu den Mannschaften der Stunde. Da die HSG Wesel verlor, schiebt sich das Team von Trainer Jurek Tomasik auf den dritten Rang in der Oberliga vor. Der Mann, der den Erfolg überhaupt ermöglichte, stand zwischen den Pfosten. Sebastian Goeken sorgte mit seinen Paraden zu Beginn der Partie dafür, dass die Gartenstädter mit 3:4 (10.) überhaupt im Spiel blieben. Die Gäste ließen die Hausherren mit ihrer kompakten 6:0-Deckung aus dem gebundenen Spiel kaum zum Zuge kommen. Ihre Gegentreffer kassierten Marcel Billen und Co. lediglich nach überhasteten Abschlüssen und den daraus resultierenden Gegenstößen. Zumeist spielten die Gäste ihre einstudierten Abläufe, die immer besser funktionieren, eiskalt aus. Die Anhänger blieben trotz des 10:11 zur Pause hoffnungsfroh. Dass Haan im zweiten Durchgang allerdings noch eine Torlawine lostreten würde, hatten wohl die kühnsten Optimisten der Unitas-Fangemeinde nicht gedacht. Nach dem ersten Ausgleich durch Billen zum 11:11 und Anthony Pistolesis Führungstreffer zum 13:12 (38.) bauten die Gäste ihre Führung kontinuierlich aus. Wenige Minuten später beim 19:13 (45.) schien sich der Gastgeber seinem Schicksal bereits ergeben zu haben. erd

TuS Lintorf sammelt wichtige Punkte im Kampf gegen Abstieg

Der Patient ist auf dem besten Wege zur Genesung. So könnte man die Situation beim Oberligisten TuS Lintorf nach dem 29:27 (12:15)-Sieg gegen den TV Lobberich bezeichnen. Mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten hat Lintorf im Abstiegskampf wichtige Punkte eingefahren. Vor 150 Zuschauern verlor das Team nach dem 3:0 (4.)-Start und 5:5 (9.) zunächst völlig die Linie. So ging es mit einem 12:15 in die Pause. Erstmals beim 19:19 (39.) ausgeglichen, entwickelte sich ein zehnminütiger Kurzkrimi. Doch spätestens nach dem 25:22 (53.) war dann die Vorentscheidung zugunsten der Hausherren gefallen. erd

