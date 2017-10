In der Oberliga holten die Fußballer ein 5:1 in Fischeln. Hilden verliert spät mit 1:2 in Schonnebeck. In der Landesliga setzte es für Mettmann eine deutliche 0:4-Pleite.

Kreis Mettmann. Die Fußballer des VfB 03 Hilden ernteten viel Lob für ihre Leistung, doch davon können sie sich nichts kaufen, denn die Punkte behielt die SpVg Schonnebeck beim 2:1 (0:0) zuhause – und damit bleiben die Hildener im Oberliga-Keller. „Innerhalb von 90 Sekunden verlieren wir das Spiel“, berichtet Team-Manager Michael Kulm. Da kamen bei dem 51-Jährigen Erinnerungen an den Pokalkampf vom vergangenen Mittwoch hoch. Da kassierten die Hildener beim Regionalligisten Wuppertaler SV ebenfalls in anderthalb Minuten einen Doppelschlag, der letztlich in die Niederlage führte. Seinerzeit allerdings bereits nach einer halben Stunde. Diesmal aber kam das Unheil erst fünf Minuten vor dem Abpfiff über den VfB – um so schmerzhafter war die Wirkung. „Das war ein Tiefschlag, den man nur schwer verarbeiten kann“, gestand Kulm.

Die Anfangsoffensive der Hildener blieb ohne Ertrag. Danach sahen die rund 300 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Gleich nach dem Wiederanpfiff hatten die Gäste Glück: Schonnebecks Marc Enger schoss aus der Drehung knapp am Kasten vorbei. Kurz danach fanden die Hildener ins Spiel zurück, schafften es aber nicht, eine 3:2-Überzahl im Konter gewinnbringend zu nutzen (50.). Nach einer guten Kombination über Harouz und Schaumburg jagte Weber das Leder an den Querbalken (53.). Auf der anderen Seite lenkte Bastian Sube einen Essener Schuss zur Ecke und hielt damit die Null fest (55.). Als Stefan Schaumburg mit einem guten Pass hinter die Abwehrkette Pascal Weber in Szene setzte, vermochte Keeper Bley den Stürmer nur mit einem Foul zu stoppen. Denis Ivosevic verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zur 1:0-Führung (61.).

Timo Kunzl und Tim Tiefenthal verpassten eine flache Hereingabe um Zentimeter (77.) – und damit die Vorentscheidung. Auf der anderen Seite ging der eingewechselte Hüseyin Ünal Ünal nach einem Steilpass in den VfB-Strafraum im Zweikampf mit Dominik Donath zu Boden (85.). Den Elfmeter verwertete Georgios Ketsatis zum Ausgleich. Und dann schaffte Thomas Denker noch das unmöglich Scheinende: Zunächst parierte Sube seinen Kopfball, dann klärte Donath den Schuss des nachsetzenden Denker, der aber ein drittes Mal zum Abschluss kam – und der Ball prallte von Simon Metz ab ins Hildener Tor (86.). Ein Treffer mit Symbolcharakter. bs

Gegner von Ratingen 04/19 leistet am Ende fast keine Gegenwehr

Der Ball liegt zum Freistoß an der Strafraumgrenze bereit. Alfonso del Cueto tänzelt an der Außenlinie hin und her. „Jungs, tut mir bitte einen Gefallen“, sagt der Trainer von Ratingen 04/19. Das tun seine Spieler tatsächlich: Auch wenn der Freistoß und Nachschuss von Mark Zeh in der Mauer hängen bleibt – im dritten Versuch rammt Timo Krampe den Ball zum 2:0 ins Netz. Del Cueto grinst. Fast 40 Minuten sind da im Fußball-Oberligaspiel des RSV beim VfR Fischeln gespielt. Beflügelt durch den zweiten Treffer legen die Gäste beim Vorletzten noch zwei Treffer bis zur Pause nach – und siegen am Ende auch in der Höhe verdient 5:1.