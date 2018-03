Der Handball-Regionalligist SG Langenfeld überzeugt beim 35:26 gegen TV Jahn Köln-Wahn und betreibt Wiedergutmachung.

Langenfeld/Ratingen. So sieht doch viel eher eine Mannschaft aus, die im Kampf um die Meisterschaft eine zentrale Rolle einnimmt. Und weil der Handball-Regionalligist SG Langenfeld (SGL) von der ersten Minute an mit voller Konzentration und passendem Einsatz ans Werk ging, betrieb er in der Partie beim TV Jahn Köln-Wahn erfolgreich Wiedergutmachung für die Pleite aus der Woche zuvor. Mit dem 35:26 (23:13) zeigte der Tabellenzweite, dass er das 23:35 gegen die HSG Neuss/Düsseldorf II entsprechend aufgearbeitet und in die Schublade mit den einmaligen Ausrutschern gelegt hat. An der Spitze geht deshalb der Zweikampf zwischen dem Ersten TSV Bonn rrh. (32:8 Punkte) und dem Drittliga-Absteiger SGL weiter, der längst gute Chancen auf den direkten Wieder-Aufstieg hat (31:7). „Das war eine sehr vernünftige Leistung“, fand Langenfelds Trainer Jurek Tomasik, „wir haben spielerisch überzeugt.“ Ein Lob gab es allerdings nicht nur für die eigene Mannschaft, sondern auch für die jungen Unparteiischen Leonard Bona und Malte Frank. „Die beiden waren ganz sicher und haben super geleitet, sehr unauffällig“, urteilte Tomasik, der ansonsten während eines Spiels immer mal wieder seine Unzufriedenheit mit dem einen oder anderen Pfiff deutlich ausdrückt. Diesmal lief alles von Beginn an in geordneten Bahnen – was genauso auf den Auftritt der SGL zutraf.

Ben Schütte wirft die SG Ratingen zum knappen Sieg

Am Ende reichte nochmal ein letzter Kraftakt. „Ich ging eigentlich schon auf dem Zahnfleisch“, berichtete Ben Schütte. „Aber für einen letzten Sprint reichte es noch.“ Und so warf der Außenspieler der SG Ratingen in der vorletzten Minute im Tempogegenstoß den Siegtreffer für seine Mannschaft: 28:27 (15:11) gewann der Handball-Regionalligist bei den Wölfen Nordrhein. Am Ende verteidigte das Rest-Aufgebot der Ratinger die knappe Führung.

„Ich bin hochzufrieden mit dem Sieg“, berichtet Trainer Khalid Khan. „Wir sind ohne fünf, sechs Spieler hier angereist und ich hatte vorher das Gefühl, dass es schwierig ist.“ Seine Schützlinge lieferten aber eine starke erste Halbzeit ab und damit den Grundstein zum Sieg. Ständig lag das Löwenrudel in Führung, meistens drei bis vier Tore. So stand es zur Halbzeit dann auch 15:11 für die Gäste. Obwohl Lars Jäckel direkt nach der Pause sofort auf 16:11 erhöhte, kamen die Wölfe trotzdem recht schnell wieder heran. „Das ging zu leicht“, befand Schütte. Plötzlich stand es 16:17, dann zog die SG wieder auf 20:16 davon.

Doch erneut konterten die Gastgeber, erzielten vier Tore in Folge und gingen plötzlich 23:21 in Führung. Doch Lars Jäckel und Marcel Müller brachten Ratingen wieder zurück ins Spiel. Nach einem verworfenen Siebenmeter des Duisburgers Sebastian Schneider kippte die Partie wieder: Jäckel warf Ratingen in Front, Schneider verwarf noch einen Siebenmeter – und so blieb es in den letzten Minuten extrem knapp, bis zu Schüttes Siegtreffer anderthalb Minuten vor Schluss.