Özbayrak hätte das erste Tor schießen müssen – doch sein Kopfball prallte an den Pfosten, im Nachschuss hielt Daniel Schwabke im Baumberger Tor ganz stark. Auch wenn Ratingen den Druck erhöhte, musste Raschka noch einmal mächtig ran, als Antonio Munoz-Borilla frei vor ihm auftauchte. Letztlich brach die Unterzahl den Gastgebern jedoch das Genick. Der Druck der Gäste wurde langsam aber sicher immer größer, aus gefühlt 80 Prozent Ballbesitz resultierte dann tatsächlich auch das 1:0 durch Spillmann (76.). Mitten in die Baumberger Schlussoffensive hinein flog dann Roberto Guirino wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platz – und Erkan Ari hob bei einem Konter in der Nachspielzeit den Ball über Schwabke hinweg ins leere Tor. asch

Danach passierte gut 20 Minuten herzlich wenig. Das Spiel wurde ein wenig nickeliger, Ali Can Ilbay hatte eine große Chance, scheiterte jedoch am glänzend parierenden Raschka. Es war seine letzte Tat für dieses Spiel, denn kurz darauf flog er vom Platz: Am Mittelkreis verlor der Ex-Ratinger den Ball gegen Tobias Peitz, wollte sich die Kugel zurückholen und traf den Gegenspieler von hinten.

Dabei begann die Partie zweier Teams, die in der Tabelle weit hinter ihren Erwartungen zurückhängen, sehr ausgeglichen. In den ersten 20 Minuten gab es Chancen auf beiden Seiten. Ratingen startete gut mit zwei Kopfballgelegenheiten, Patrick Jöcks köpfte auf der anderen Seite den Ball hinter 04/19-Torhüter Dennis Raschka, stand dabei jedoch im Abseits. Kurz darauf segelte ein Freistoß von Fatih Özbayrak an die Latte. Ali Daour im Baumberger Sturm war brandgefährlich – so erlief sich der Angreifer nach einem mäßigen Rückpass den Ball und schoss aus spitzem Winkel hart, aber knapp vorbei.

Kreis Mettmann. Irgendwann hatte Phil Spillmann genug. Der Abwehrchef des Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 hatte sich gute 70 Minuten von ganz hinten angeschaut, wie seine Vorderleute es nicht geschafft haben, den Ball im Tor der Sportfreunde Baumberg unterzubringen. Selbst in Überzahl wollte die Kugel einfach nicht in den Kasten. Dann schob sich der Abwehrchef immer häufiger nach vorn und schaltete sich in den Angriff ein. Mit Erfolg: Spillmann erzielte nach einer schönen Kombination mit Luca Bosnjak das wichtige 1:0 beim 2:0-Sieg der Ratinger in Monheim.

In der Oberliga siegte die Mannschaft gegen Baumberg. Hilden überraschte auswärts in Straelen, Monheim verlor klar in Essen. In der Landesliga rutschte Mettmann auf den letzten Platz der Tabelle ab.

Aufsteiger FC Monheim erlebt in den letzten Wochen in der Oberliga ein wahres Wechselbad der Gefühle. Auf die 0:6-Niederlage beim SV Straelen hatte der FCM mit dem 4:0-Heimsieg gegen den VfB Speldorf noch die richtige Antwort parat, doch nun setzte es beim 0:3 (0:0) bei der Spvg. Schonnebeck die nächste klare Niederlage. Die beste Monheimer Gelegenheit erspielte Karim Afkir, der im Zentrum Daud Gergery bediente. Der FCM-Angreifer wurde allerdings im letzten Moment von der Defensive der Hausherren gestoppt (35.). In der Pause brachte Ruess mit Ayhan Atar einen weiteren Stürmer in die Partie, doch die Tore gelangen den Hausherren. Nach einem Monheimer Ballgewinn eroberte Schonnebeck das Leder gleich wieder zurück, schaltete blitzschnell um und traf in Person von Marc Enger zur Führung – 0:1 (56.). Nur fünf Minuten später folgte das 2:0 für die Gastgeber, als nach einem Freistoß aus dem Halbfeld Thomas Denker am langen Pfosten hochstieg und den Ball ins Netz wuchtete (61.). Das 3:0 für die Hausherren fiel schließlich in der Schlussphase nach einem Handelfmeter (80.), FCM-Kapitän Alexander Karachristos hatte den Ball zuvor unglücklich an die Hand bekommen. mroe

Dem VfB Hilden gelingt in Straelen ein unerwarteter Coup

Der überraschende 1:0 (0:0)-Erfolg beim SV Straelen war für die Fußballer des VfB 03 Hilden eminent wichtig, denn durch die drei Punkte kletterten sie wieder in die Nicht-Abstiegszone und verhinderten den Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz. Allerdings war für den Coup viel Schweiß vonnöten. Nachdem es den Gästen mit viel Laufarbeit und Zweikämpfen gelungen war, den Gegner über weite Strecken der Partie vom eigenen Tor fern zu halten, profitierten die Hildener am Ende endlich mal wieder von einer Standardsituation: Als ein Straelener im Halbfeld auf der linken Seite Said Harouz foulte, zirkelte Stefan Schaumburg den Freistoß präzise auf Pascal Weber, und der krönte seine engagierte Leistung mit dem Kopfballtreffer zum 1:0 (82.). bs

ASV Mettmann kassiert in Nettetal die nächste Klatsche

Was ist nur mit dem Mettmanner Landesliga-Fußballern los? Nach der 0:4-Heimniederlage gegen den TSV Meerbusch setzte es nun eine 0:5 (0:3)-Klatsche bei Union Nettetal. Das sind zwar die beiden Spitzenteams in der Liga – doch 0:9 Tore in zwei Partien ist schon mehr als deftig. Da sowohl der TSV Meerbusch II als auch der FC Viersen ihre Auswärtsspiele gewannen, rutschte der ASV auf den letzten Tabellenplatz. Nur die erste Viertelstunde der Partie in Nettetal verlief ausgeglichen, doch in der 19. Minute knackte die Union dann erstmals die Abwehr der Gäste. K.M.