Der Fußball-Oberligist besiegte im Niederrheinpokal den Bezirksligisten Viktoria Goch 3:0.

Ratingen. Ohne Gnade brannte die Sonne in Goch auf den Platz. Genauso wenig Gnade hatte Ratingens Moses Lamidi mit dem Gastgeber vom unteren linken Niederrhein. Er zeigte seine ganze Klasse und entschied die Niederrheinpokal-Erstrundenpartie beim Bezirksligisten SV Viktoria Goch mit einem Dreierpack für die überzeugenden Gäste. Am Ende gewann der Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 das erste Pflichtspiel der Saison mehr als verdient mit 3:0 (2:0), zog ungefährdet in die zweite Runde ein und bestätigte die guten Leistungen in den intensiven Testspielen.

„Ich bin insgesamt zufrieden. Für das erste Pflichtspiel haben wir gut gespielt und nur eine Chance für den Gegner zugelassen“, sagte 04/19-Trainer Alfonso del Cueto. Neben dem überragenden Lamidi hatte del Cueto in Denis Ivosevic und Yassin Merzagua zwei weiteren Neuverpflichtungen in der Startelf das Vertrauen im ersten Pflichtspiel der Saison geschenkt.

Von Beginn an diktierten die Ratinger die Begegnung gegen letztlich überforderte Hausherren. Die Führung erzielte Lamidi in der 15. Spielminute. Der quirlige Stürmer nutzte eine Fehlabstimmung in der Gocher Abwehr aus, eroberte das Spielgerät und schob aus drei Metern ein.

In der Folge blieben die Ratinger dran, verpassten es jedoch, die Führung auszubauen. Kurz vor der Pause hatte Lamidi dann aber weniger Arbeit bei seinem zweiten Erfolgserlebnis an diesem Tag. Mittelfeldmotor Fatih Özbayrak war im Sechzehner gefoult worden – und der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter. Lamidi verwandelte zur 2:0-Pausenführung (40.).

Trainer del Cueto haderte mit der Chancenverwertung

„Wir haben gerade in der ersten Halbzeit gut gespielt, aber zu wenig Tore erzielt. Eigentlich müssen wir zur Pause schon 5:0 führen“, sagte del Cueto. Ganze sechs Minuten waren dann in der zweiten Hälfte absolviert, als Lamidi seinen Arbeitstag mit seinem dritten Treffer veredelte. Ole Päffgen hatte seinen neuen Teamkollegen herrlich in Szene gesetzt. „Wir haben es nicht ganz konsequent zu Ende gespielt in der zweiten Halbzeit. Eigentlich musst du deutlicher gewinnen“, analysierte del Cueto ein wenig kritisch.

In der Schlussphase lieferte Neuzugang Ivosevic mit seiner unnötigen Gelb-Roten Karte noch Grund für Unmut bei seinem Coach. „Er stellt sich bei einem Freistoß von Goch vor den Ball und wird angeschossen. Das ist einfach undiszipliniert von ihm. Da muss ich mich auf ihn verlassen, dass er cleverer ist. Es ist passiert und so ist er leider nächste Woche beim Saisonauftakt gesperrt“, sagte del Cueto.

Nach der erfüllten Pflichtaufgabe wird es am kommenden Wochenende in der Liga für die Ratinger ernst. Gegner beim Saisonauftakt am heimischen Stadionring (15 Uhr) wird der VfB Speldorf sein. Del Cueto: „Klar, wir müssen uns nächste Woche noch steigern. Wir werden uns in dieser Woche gut vorbereiten. Wir wollen ein gutes Spiel zeigen und drei Punkte einfahren.“