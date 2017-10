Nun hat auch die bisher weiße Heim-Weste einen ersten Fleck bekommen. Nach zuvor vier Siegen in vier Spielen im Rheinstadion unterlag der Aufsteiger FC Monheim dem VfB Homberg zu Hause trotz einer guten Leistung am Ende mit 0:2 (0:1). Gleich in der ersten Minute wäre ein Traumstart drin gewesen. Dejan Lekic ließ sich jedoch vor dem Tor zu weit abdrängen und brachte den Ball deshalb nicht im Gehäuse unter (1.). Auf der anderen Seite waren die Gäste aus Homberg konsequenter und gingen durch Dennis Wibbe mit 0:1 (7.) in Führung. Bitter für die Hausherren: Mitten hinein in ihre Drangphase nach der Pause verpassten die Homberger den Hausherren mit dem 0:2 (67.) einen herben Nackenschlag. Rechtsverteidiger Gordon Weniger sah für eine Grätsche an der Mittellinie noch die Rote Karte sah (72.), bevor Karim Afkir einen Kopfball an die Torlatte setzte. mroe

In der Oberliga-Partie beim immer noch auf dem letzten Platz liegenden Aufsteiger Düsseldorfer SC verfügten die Sportfreunde Baumberg offenkundig über die größeren spielerischen Möglichkeiten, wären allerdings beinahe doch gescheitert. Letztlich reichte es für Baumberg nach dem 0:1-Rückstand aus der ersten Hälfte durch den ersten Saisontreffer von Jannik Weber wenigstens zu einem 1:1. Sowohl er als auch Robin Hömig, der in der 79. Minute die entscheidende Ecke schoss, die Weber für den Ausgleich nutzte, hatten zuletzt noch verletzt gefehlt und erhielten am Sonntag eine lange Einsatzzeit. Den Hausherren gelang dagegen im ersten Durchgang quasi aus dem Nichts der Führungstreffer (25.). Danach verhinderte Keeper Daniel Schwabke gegen Toni Matic soeben das 0:2 (27.). Nach dem Seitenwechsel hatten die Baumberger Pech, dass die Möglichkeiten von Weber (47./56.) und Ali Daour (75.) vom DSC in höchster Not vereitelt wurden. mid

Die Premiere auf dem neuen Kunstrasen an der Hoffeldstraße ging gewaltig in die Hose: Statt des erhofften Sieges im Duell zweier gleichwertiger Mannschaften kassierten die Fußballer des VfB Hilden eine bittere 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den VfB Speldorf, die sie geradewegs wieder zurück in die Abstiegszone führte. Die Speldorfer hingegen machten in der Tabelle einen Sprung auf den 13. Platz. den anfänglichen Bemühungen der Platzherren mangelte es an der Präzision. Dann folgte eine kalte Dusche für die Hildener: Sascha Dum wollte grätschend vor Abdul Yussif an den Ball, der Speldorfer kam ins Stolpern – und Schiedsrichter Samet Alpaydin zückte sofort die rote Karte für Dum, wertete die Aktion als Notbremse, da der Innenverteidiger in diesem Moment letzter Mann war (39.). Der fällige Freistoß landete zwar am Lattenkreuz, doch kurz vor der Pause gingen die Gäste dennoch mit 1:0 (45.) in Führung. Trotz Unterzahl drängten die Hildener in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich. Allein, ein Tor wollte nicht fallen. Besser als die Hildener machte es dann Yussif mit seinem zweiten Treffer aus kurzer Distanz zum 2:0-Endstand. bs

ASV Mettmann erkämpft gegen Rather SV doch noch drei Punkte

Es waren nicht ganz drei Minuten gespielt, da gab es für den Landesligisten ASV Mettmann in der Partie gegen den Rather SV einen Schock. Jonas Schulte sah für Trikotziehen die rote Karte. Der ASV fand kaum zu einem konstruktiven Spielaufbau und kam kaum in Nähe des Rather Strafraums. Die Düsseldorfer gingen trotz ideenloser Spielweise mit 1:0 (24.) in Führung. Im zweiten Durchgang spielten die Gastgeber wie verwandelt. Carlos Kalloch erzielte den Ausgleich, bevor ein Rather mit der Ampelkarte vom Platz flog. In der Folge trafen Justus Erkens (67.) und Vincenzo Lorefice (84.) zum nicht mehr erwarteten Sieg. K.M.