Der RV Edelweiß nutzte das Gastspiel der Tour de France gestern, um sich vorzustellen. Als das Peloton durch die Kreisstadt rauschte, wurden die Augen der Aktiven groß.

Kreis Mettmann. Manchmal lohnen sich öffentliche Verkehrsmittel. Es ist Sonntagmorgen und ich bin auf dem Weg von Langenfeld ins Herz der Tour de France. Nach Mettmann. Ich habe das Auto am Bahnhof abgestellt und steige in die S-Bahn. Die S 6 fährt um 9.06 Uhr los. Pünktlich! Umsteigen muss ich in Düsseldorf, und die S 68 bringt mich nach Mettmann-Mitte. Schon wieder pünktlich! Dann folgen 1,8 Kilometer Fußweg. Als ich auf die Düsseldorfer Straße einbiege, sehe ich von Weitem, wo ich gleich die besten möglichen Fachleute treffe. Ich bin mit den Sportlern des Radsport-Vereins Edelweiß Mettmann verabredet. Sie sind sehr gut an ihrer „Dienstkleidung“ zu erkennen: Die meisten haben blau-weiße Trikots und Jacken an. Um 10.30 Uhr sind fast alle der rund 70 Tische auf dem Parkplatz eines Baumarktes besetzt. Es ist Frühstücks- und Picknick-Zeit am Rande der Straße, auf der gleich die Tour-Profis vorbeirasen werden.

Der Edelweiß-Vorsitzende Stephan Schwedtmann wirkt entspannt: „Alles in Ordnung.“ Knapp 20 Stunden vorher ist die Welt weniger in Ordnung. Es gibt ein „Krisengespräch“, um über die Wetterprognosen und deren Folgen zu reden. Selbst eine Absage steht im Raum. denn ein Frühstück/Picknick im Dauerregen mag sich keiner vorstellen. Letztlich setzen sich diejenigen durch, die es riskieren wollen. Und werden belohnt, da es am Sonntag trocken bleibt. Mit dem RV Edelweiß sind das Mettmanner Bürgerforum, der Bürgerverein Ob- und Niederschwarzbach, „mono“ und ME-Sport erleichtert. Sie hatten sich zusammengetan und die Veranstaltung geplant.

„Die Chance, hier die Tour zu sehen, werden wir in diesem Leben nicht noch einmal bekommen.“

Manfred Brunzel, Ehrenvorsitzender des Radsport-Vereins Edelweiß Mettmann

Eine halbe Stunde, bevor die Werbekarawane der Tour eintrifft, legen die Radballer des RV Edelweiß los. Klar: Der Verein will sich und sein Angebot präsentieren. Später werden ja knapp 200 der weltbesten Radfahrer demonstrieren, wie schnell sich ihr Sportgerät auf der Straße bewegen lässt. „Ich bin neugierig“, gibt Schwedtmann zu. Ginge es nur um da Sportliche, wäre ein Platz an der Straße falsch: „Da wäre der Fernseher viel besser.“

Um 11 Uhr beginnt das Tour-Prozedere. Die Werbekarawane zieht vorbei – und verschafft einen Einblick über die Liste der Sponsoren. Von international bekannten Erfrischungsgetränken bis hin zu Herstellern von Pommes Frites ist alles dabei. Viele werfen kleine Geschenke ins Publikum. Und selbstverständlich halten die Autos mit der Aufschrift „Boutique Officielle“ immer wieder, damit Zuschauer Tour-Erinnerungen kaufen können: Kappen für fünf Euro, T-Shirts für zehn. Es herrscht Karnevals-Stimmung. In einer Pause treffe ich mich mit Manfred Brunzel, dem Edelweiß-Ehrenvorsitzenden. Brunzel war selbst 20 Jahre lang Vorsitzender und hat sein Amt bereits vor einiger Zeit an jüngere Leute abgegeben. Der 79-Jährige findet die Atmosphäre großartig: „Die Begeisterung ist groß. Hier pulsiert das Leben.“ Dass er unbedingt an die Strecke kommen musste, stand für ihn von Anfang an fest: „Die Chance, hier die Tour zu sehen, werden wir in diesem Leben nicht noch einmal bekommen.“